En el programa “Host” (Chequia), la periodista afgano-checa Fatima Rahimi habla sobre el fútbol femenino, Irán y la apropiación del feminismo. Ella critica la hipocresía de la FIFA, que se negó a escuchar la solicitud de Irán de trasladar los partidos de su equipo programados para realizarse en California, hogar de una diáspora iraní vocal, a México, pero ignoró la situación de las futbolistas iraníes que solicitaban estatus de refugiadas en Australia. “Si hubiera una Copa del Mundo de gestos vacíos, la FIFA estaría entre las favoritas”, escribe Rahimi.

Al notar que el fútbol femenino es ahora tolerado en Irán y su participación en el deporte ha sido aclamada como un avance y un proyecto de emancipación, Rahimi advierte sobre el riesgo de que el fútbol sea cooptado:

“Las demandas feministas han sido adoptadas y utilizadas para fortalecer las estructuras de poder existentes. El fútbol femenino se convierte en una prueba de igualdad, modernidad y valores, con las jugadoras como su rostro visible pero no como sus autoras. La pregunta no es, por lo tanto, si el fútbol es parte de la política. Ya sabemos que lo es. La pregunta es si la política es la ganadora y cuáles cuerpos están pagando el precio”.

El escritor y editor Martin Reiner recuerda cómo, en los días dorados del fútbol checo a principios de los años 2000, se le ocurrió una idea novedosa para el patrocinio. Con la campaña “Alimenta a tu escritor”, esperaba persuadir a once futbolistas ricos y famosos para que contribuyeran a los honorarios de once escritores líderes aunque sin recursos económicos.

Logró obtener el número de teléfono de Vladimír Šmicer, el legendario mediocampista del Liverpool, quien estuvo de acuerdo en apoyar a un escritor de su elección, pero se echó para atrás una vez que se dio cuenta de que significaba desprenderse de su dinero, no solo de una palabra amable y un autógrafo.

Reiner lamenta que “no pudimos llevar a cabo la segunda parte del proyecto que contemplaba a nuestros escritores elegidos escribiendo odas sobre momentos históricamente significativos de la historia del fútbol checo. ¡Qué victoria del espíritu sobre el balón podría haber sido!”

El fútbol es un “acontecimiento cósmico”, afirma el filósofo Miroslav Petříček. Los jugadores creativos entienden esto; ven el juego no como una estructura sino como un proceso, y están “interesados no en lo inmediato sino en el estado futuro del juego”. Petříček ofrece una “interpretación metafísica del fútbol”, donde la única forma de evaluar el genio de un jugador es si obstruye la teleología inmanente del balón mediante la demostración espectacular de sus habilidades.

También en el dossier de fútbol de la edición: la traducción de un artículo de Mario Vargas Llosa sobre la Copa del Mundo de 1982 en España y fragmentos de dos libros del sociólogo alemán Hartmut Rosa que examinan el deporte.

Host entrevista al historiador Timothy Snyder, invitado al Libro Mundo de Praga. La conversación gira en torno al discurso de enero del primer ministro canadiense Mark Carney en Davos y su lectura de Václav Havel. Según Carney, los “poderes intermedios” han estado, al fingir creer en el mito del orden internacional basado en reglas, viviendo en una mentira, como lo expresó Havel en su ensayo “El poder de lo débil”.

Los checos estaban escépticos, pero Snyder dice que Carney entendió a Havel correctamente cuando pidió a las empresas y países que finalmente quitaran sus letreros, como el verdulero de Havel, y revelaran la ilusión. “Creo que lo que el primer ministro Carney está hablando es factible en el mundo”, dice Snyder. “Pienso, sin embargo, que tiene que involucrar una coalición de países que realmente existan. Según lo veo, la entidad que tendría una oportunidad en el futuro, y una muy buena oportunidad en el sentido de sobrevivir y también proporcionar una vida decente para sus ciudadanos, sería algo así como la actual UE más Ucrania más Reino Unido más Canadá”.

Jan Zikmund habla con Paul Hostovsky, uno de los poetas presentados en “Dinosaurios en las calles”, una antología de poesía estadounidense contemporánea en traducción al checo.

Creciendo en Estados Unidos, Hostovsky sabía que su padre Egon era un escritor famoso pero sabía muy poco sobre su país natal, mucho menos sobre su idioma. Su padre, que falleció cuando Paul tenía 14 años, solía dirigirse a él con la forma diminutiva de su nombre, Pauleček, aunque de otra manera fue bastante distante, especialmente durante los últimos años de su vida. “Es una cosa pequeña, pero ese sufijo diminutivo, o el recuerdo de él, su eco, es todo lo que tengo del afecto de mi padre. De alguna manera, para mí contiene un lenguaje completo, un país completo, un continente completo de refugiados”.

Hostovsky trabaja como intérprete de lenguaje de señas y rechaza el término “discapacidad” como un “eufemismo ofensivo del establecimiento médico que ve a las personas sordas como problemas médicos, como rotas, como necesitadas de ser arregladas o curadas, en lugar de una minoría lingüística y cultural con su propio complejo, visualmente impactante, gestualmente musical lenguaje aéreo y cultura asociada. El lenguaje de señas es, no hay otra palabra para describirlo, sinfónico. No es lineal como los idiomas hablados, una palabra discreta siguiendo a la próxima. Más bien, es simultáneo: todas las secciones de la orquesta del cuerpo creando significados al mismo tiempo”.

– Contexto: El artículo aborda diversas perspectivas sobre el fútbol, el poder político y la cultura en Chequia y el mundo. – Verificación de datos: La información presentada refleja los puntos de vista expresados en el artículo original en inglés.