La casa de la jueza de la Corte Suprema Amy Coney Barrett fue objeto de un aparente incidente de “golpe”

WASHINGTON – Un aparente incidente de “golpeazo” tuvo como objetivo la casa de la jueza de la Corte Suprema Amy Coney Barrett el miércoles por la noche, confirmó la policía a NBC News.

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La policía del condado de Fairfax, Virginia, dijo el jueves que la llamada se recibió a través de la línea que no es de emergencia del departamento de policía poco después de las 9 p.m., hora del Este.

“Los agentes se coordinaron inmediatamente con el personal de la Policía de la Corte Suprema asignado a la residencia y rápidamente determinaron que el informe era ficticio”, dijo la policía del condado de Fairfax en un comunicado. “No se utilizaron recursos policiales adicionales”.

La oficina de información pública de la Corte Suprema no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Barrett, a quien el presidente Donald Trump nombró en 2020, estuvo en el banquillo el jueves por la mañana para tomar decisiones.

Según una grabación del despacho policial obtenida por NBC Washington, un despachador alertó a los agentes que respondieron que una persona que llamó, que se identificó como un vecino, informó que “se escucharon disparos” en una dirección perteneciente a Barrett en el condado de Fairfax.

Más adelante en la grabación, un despachador dice: “Tenga en cuenta que no hemos podido obtener respuesta al devolver la llamada al número de teléfono del denunciante”.

“Se desconoce si será una situación de aplastamiento o no”, continuó el despachador, señalando que la dirección “tiene cobertura de seguridad las 24 horas para un residente de alta prioridad del condado”.

Swatting se refiere a llamadas de emergencia falsas que provocan respuestas de las fuerzas del orden para acosar, intimidar o dañar de otro modo a los objetivos. En ocasiones, los incidentes pueden tener consecuencias peligrosas cuando llega la policía armada.

Barrett y su familia han sido objeto de amenazas en el pasado. En marzo de 2025, la hermana de Barrett, Amanda Coney Williams, fue objeto de una amenaza de bomba en su casa de Charleston, Carolina del Sur.

Otros jueces han enfrentado amenazas. En octubre, una mujer fue condenada a ocho años de prisión después de declararse culpable de intentar asesinar al juez Brett Kavanaugh. Según las autoridades, fue encontrada cerca de la casa de Kavanaugh en 2022 armada con una pistola, un cuchillo, spray de pimienta y herramientas para robar.

Jueces federales de todo el país han denunciado acoso y amenazas por fallos que emitieron contra Trump. Muchos han recibido amenazas mediante entregas anónimas de pizza a sus hogares, medida que se ha convertido en una táctica común de intimidación.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió en su informe anual de 2024 que el número de amenazas contra jueces se ha triplicado en la última década. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, encargado de proteger a los jueces, informó de 564 amenazas contra jueces en el año fiscal 2025.