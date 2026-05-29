Surfista muere en Ocean Beach de San Francisco a pesar de numerosos esfuerzos para salvarle la vida

SAN FRANCISCO (KGO) — Un surfista perdió la vida en Ocean Beach de San Francisco el jueves a pesar de las medidas para salvarle la vida adoptadas por varios surfistas y miembros del equipo de rescate oceánico del servicio de parques nacionales, quienes lo encontraron flotando boca abajo en el agua.

“Definitivamente da miedo que le pueda pasar a cualquiera en cualquier momento”, dijo Thiago Velloso, un surfista de San Francisco.

“Los individuos, incluido el salvavidas fuera de servicio del servicio de parques nacionales, pudieron maniobrar rápidamente a través de Surfline y llegar a este individuo y rodarlo sobre una tabla de surf mientras estaban en esa turbulencia que se ve detrás de mí y llevar a ese individuo a la costa”, dijo Jonathan Baxter, PIO del Departamento de Bomberos de San Francisco.

Los miembros del equipo de rescate realizaron al menos seis rondas de RCP mientras llegaban refuerzos de los paramédicos del Departamento de Bomberos de San Francisco para intensificar los esfuerzos. SF Fire señaló condiciones peligrosas en la playa.

“Tenemos una sucesión corta de olas. Eso significa que las olas vienen rápidamente y se estrellan rápidamente por falta de término, por lo que son extremadamente grandes, por lo que para los surfistas profesionales y semi-surfistas este es un buen lugar para ellos justo en la línea de surf porque para los principiantes esto es peligroso”, dijo Baxter.

Aún no está claro qué llevó a esta tragedia en Ocean Beach. El Departamento de Bomberos de San Francisco insta al público a evitar Ocean Beach para nadar o hacer surf a menos que tengan experiencia.

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