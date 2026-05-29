La gobernadora de la Reserva Federal Michelle Bowman advierte contra el aumento de las tasas de interés debido al aumento de la inflación.

Federal Reserve Governor Michelle Bowman advirtió el viernes contra aumentar las tasas de interés para abordar el actual aumento de precios.

Con la inflación funcionando muy por encima del objetivo del 2% del banco central, los mercados esperan que la Reserva Federal se mantenga en espera este año y posiblemente comience a aumentar las tasas a principios de 2027. Los precios actuales indican casi ninguna posibilidad de recortes en cualquier momento hasta al menos 2027.

Pero Bowman dijo que ajustar la política para contrarrestar las oleadas de inflación impulsadas por la energía ha demostrado ser ineficaz.

“Reaccionar a la inflación temporalmente elevada de los precios de la energía añadiría una restricción de política injustificada, pesando innecesariamente sobre la actividad económica y las condiciones del mercado laboral”, dijo la responsable de política en una conferencia en Reykjavía, Islandia.

Bowman agregó que la investigación muestra que al reaccionar a choques energéticos temporales, “la política no debe ser excesivamente agresiva”.

Estas declaraciones se producen un día después de que el Departamento de Comercio informara que el índice de precios de gastos de consumo personal – la medida de inflación de referencia de la Fed – aumentó un 3.8% en abril y un 3.3% al excluir los precios de alimentos y energía.

Sin embargo, las medidas que eliminan los extremos en los componentes dentro de los indicadores muestran una inflación más cercana al objetivo. El índice de inflación “recortado” del Banco de la Reserva Federal de Dallas sitúa la tasa de 12 meses en el 2.3%.

Consistente con las declaraciones de sus colegas bancarios centrales, Bowman señaló que la reacción política depende de la duración del conflicto con Irán. Si el enfrentamiento se prolonga y las presiones inflacionarias se intensifican, “más probable será que considere cambiar mi enfoque para pensar en el equilibrio de los riesgos”.

Bowman agregó que apoyaba mantener la redacción en la declaración más reciente posterior a la reunión del banco central que indicaba que el próximo movimiento de tasas podría ser un recorte. Tres miembros del Comité Federal de Mercado Abierto votaron en contra de la declaración, basándose en la inclusión del lenguaje de orientación adelantada.