Las demandas universitarias contra Milei de Argentina se intensifican con protestas estudiantiles y huelgas de profesores

La demanda de financiación y salarios en las universidades públicas de Argentina no muestra signos de disminuir. Esta semana se reanudaron protestas y huelgas para exigir al gobierno de Javier Milei que respete la ley de financiamiento universitario, mientras la comunidad académica espera un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el incumplimiento del gobierno. Desde el martes, las escuelas afiliadas a la universidad más grande del país, la Universidad de Buenos Aires (UBA), están ocupadas por estudiantes. Y los sindicatos de profesores están realizando huelgas en todo el país durante toda la semana.

“El gobierno está inmerso en un acto flagrante de inconstitucionalidad. Tiene la obligación de cumplir con la ley vigente”, dijo Clara Chevalier, docente y dirigente del sindicato Conadu. “Hemos demostrado que sostener una universidad pública y de calidad es un punto de acuerdo para la sociedad argentina”, agregó. Se refería a las masivas manifestaciones de 15 días antes en diferentes ciudades de estudiantes, profesores y autoridades académicas, que contaron con un amplio apoyo público.

A las huelgas y otras protestas que los profesores han estado llevando a cabo desde marzo, ahora se han sumado las ocupaciones de escuelas organizadas por estudiantes. Por el momento la medida afecta a las escuelas secundarias que forman parte de la UBA: Escuela Carlos Pellegrini y Colegio Nacional de Buenos Aires. Asambleas estudiantiles decidieron ocupar ambas instituciones por tiempo indefinido, aunque la ocupación se revisa día a día.

â€œLa idea es visibilizar el conflicto, informar a la sociedad de lo que estÃ¡ pasando porque realmente es muy grave. La situación está en un punto crítico”, dijo Francisco Pitrola, presidente del centro de estudiantes de Nacional Buenos Aires. â€œLa ley de financiamiento universitario fue aprobada por el Congreso, el presidente optÃ³ por vetarla y el Congreso la ratificÃ³. El gobierno no cumple con la ley; eso es antidemocrático. Más allá de las universidades, está en juego la democracia misma”, resumió en declaraciones a medios locales.

Las universidades estatales están sufriendo especialmente la austeridad fiscal impuesta por Milei. Según estimaciones del Consejo Nacional Interuniversitario (CIN), las transferencias de recursos a las instituciones de educación superior muestran “una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026”. Los salarios de los profesores y otros trabajadores universitarios han sufrido “una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13%”.

La ley de financiamiento universitario fue aprobada el año pasado por el Congreso con el objetivo de actualizar presupuestos y salarios en línea con la inflación acumulada desde que Milei asumió el cargo. Pero el ejecutivo se niega a implementarlo, argumentando que carece de fondos suficientes. El presupuesto anual actual de las 64 universidades nacionales, donde están matriculados más de 2,1 millones de estudiantes, es de 4,8 billones de pesos (unos 3.400 millones de dólares). Implementar la ley requeriría agregar entre 2,5 y 3,1 billones de pesos. El CIN dice que el impacto fiscal sería del 0,36% del PIB, una cantidad mucho menor que varias exenciones fiscales otorgadas por el gobierno.

El asunto ahora está en manos del poder judicial. Dos sentencias, una de ellas en el circuito de apelaciones, ordenaron una medida cautelar que obliga al Ejecutivo a comenzar a pagar los salarios previstos por la ley mientras los tribunales deciden sobre la validez del estatuto. Milei apeló ante la Corte Suprema y el alto tribunal aún no se ha pronunciado.

Exigiendo una pronta decisión judicial, profesores y estudiantes de varias universidades expresaron sus quejas frente al Palacio de Tribunales, sede de la Corte Suprema, en el centro de Buenos Aires. Allí, en la Plaza Lavalle, realizaron el martes clases públicas, asambleas y debates. “Ayuda: el gobierno no cumple la ley”, decía uno de los enormes carteles que colocaron en el césped entre sillas, sombrillas, tiendas de campaña y pizarras improvisadas. â€œEl pueblo ya ha gobernado: hacer cumplir la ley. No nos traicionéis”, decía otro. Un tercero agregó: “Jueces, los estamos esperando”.

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