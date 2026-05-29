Huelgas de metro de Londres seguirán adelante el martes y jueves, dice RMT.

Huelgas de conductores en el Metro de Londres la próxima semana seguirán adelante, anunció el sindicato RMT, abriendo el camino para más días de interrupciones en el transporte. Se llevarán a cabo dos paros de 24 horas, de 00.01 a 23.59 el martes 2 de junio y el jueves 4 de junio, debido a diferencias sobre una semana laboral de cuatro días planificada. Un portavoz de RMT dijo: “La acción de huelga de los conductores del Metro de Londres la próxima semana está programada para continuar luego de la negativa continua de TfL a comprometerse de manera significativa con las preocupaciones del sindicato sobre los planes de trabajo comprimidos de cuatro días.” “Nuestros miembros han planteado preocupaciones serias sobre fatiga, turnos más largos, flexibilidad reducida y el impacto que estas propuestas podrían tener en un rol crítico para la seguridad.” Transport for London dijo que espera que haya servicios en la mayoría de las líneas de metro durante la huelga, pero ha advertido a los viajeros que esperen interrupciones. Añadió que otros servicios, incluidos la línea Elizabeth, London Overground, DLR y tram, funcionarán según lo programado, pero estarán más concurridos de lo normal. TfL ha dicho que sus propuestas para una semana laboral de cuatro días se probarían de manera voluntaria. Su propuesta ha sido respaldada por el sindicato Aslef, que representa a la mayoría de los conductores de metro. Claire Mann, la directora de operaciones de TfL, dijo que estaban decepcionados de que RMT continuara con su acción industrial. “Todavía creemos que los puntos que han planteado se pueden resolver a tiempo, a través de discusiones más detalladas y estamos continuando hablando con los representantes del sindicato para encontrar una forma de evitar interrupciones en Londres,” dijo. Instó a RMT a trabajar con TfL para resolver la disputa, añadiendo: “Un número significativo de conductores ha indicado que quieren que avancemos en los planes para la prueba de este nuevo patrón de trabajo en la línea Bakerloo, lo que traerá beneficios tanto para nuestros colegas como para nuestros clientes.” La oposición de RMT a los planes del Metro de Londres para una semana laboral voluntaria de cuatro días ya ha llevado a acciones industriales, más recientemente en abril. Las esperanzas se alzaron de que las diferencias entre las dos partes pronto podrían resolverse cuando RMT canceló en el último minuto una huelga de dos días planeada para mediados de mayo. Sin embargo, al mismo tiempo, el sindicato también adelantó más huelgas planificadas para el 16 y 18 de junio al 2 y 4 de junio, diciendo que la disputa no había terminado y que estaban preparados para tomar más medidas industriales si las dos partes no lograban hacer suficientes progresos. RMT dijo que seguía “disponible para conversaciones significativas” con TfL, pero advirtió al Metro de Londres contra llevar a cabo lo que llamó un cambio en las condiciones de trabajo de los conductores “sin abordar adecuadamente preocupaciones legítimas de seguridad y laborales.” Oleadas anteriores de acciones industriales por parte de RMT sobre las propuestas de semana laboral de cuatro días encontraron poco apoyo público y también desconcertaron a Aslef, que sintió que la propuesta representaba una mejora significativa en las condiciones laborales para los conductores del metro.