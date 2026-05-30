Escocia vs Curazao: Alineaciones, estadísticas y vista previa del amistoso internacional, canal de televisión, transmisión en vivo en línea y predicción para el partido de calentamiento de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El entrenador en jefe de Escocia, Steve Clarke, acababa de terminar su carrera como jugador con el Chelsea cuando su país se clasificó para la Copa del Mundo de 1998, demostrando su última aparición en la final antes de que el ex defensor los guiara de regreso al torneo al vencer a Dinamarca en noviembre pasado.

Clarke tiene razones particulares para percibir el factor de bienestar antes del canto del cisne previo a la final de Escocia en su propio terreno en Hampden Park contra Curazao el sábado, ya que firmó un nuevo contrato el jueves para continuar al mando hasta 2030.

“Será agradable para los fanáticos despedirnos”, dijo Clarke a la Asociación de Fútbol de Escocia. “Queremos ganar. Lo más importante es evitar lesiones y dar minutos a muchos jugadores que probablemente necesitan sumar minutos en sus piernas.

“Probablemente habrá algunas rotaciones y cambios a lo largo del juego, pero intentaré utilizar la mayor parte del plantel.”

El equipo con la tercera menor clasificación en la final, Curazao, terminó por delante de Jamaica para ganar su grupo clasificatorio y tendrá al entrenador de mayor edad en la historia de la Copa del Mundo en la enorme experiencia de Dick Advocaat.

Jurgen Locadia del Miami FC jugó para Advocaat en el primer club del delantero, PSV, antes de convertirse en el fichaje récord en ese momento del Brighton & Hove Albion y jugar para equipos como Hoffenheim y Bochum.

“Es muy especial,” dijo el joven de 32 años, quien anotó tres goles en la Premier League, en una entrevista con VoetbalPrimeur y agregó que la perspectiva de la final de la Copa del Mundo realmente está comenzando a calar.

“[Advocaat] se enoja a menudo conmigo. Tenemos una buena relación y él sabe lo que puede esperar de mí. Ahora puede ayudar y apoyarme a mí y a los jugadores más jóvenes.”

En su primera final, el duro grupo de Curazao incluye a los tetracampeones Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.

Tommy Conway, delantero del Middlesbrough, se perderá la Copa del Mundo debido a un problema en el tobillo, pero el delantero del Southampton, Ross Stewart, podría jugar con Escocia por primera vez desde 2022, habiendo sufrido una serie de lesiones graves entre su última aparición internacional y enero de este año.

Clarke espera que el portero de 43 años del Hearts, Craig Gordon, se mantenga en forma para la campaña de Escocia, que comienza con partidos contra Haití, Marruecos y Brasil, habiendo regresado este mes de una lesión en el hombro a largo plazo.

Junto a Locadia, el equipo de Curazao cuenta con numerosos jugadores que pueden resultar familiares para los aficionados en Escocia e Inglaterra.

Los ex clubes del capitán Leandro Bacuna incluyen Aston Villa, Reading, Cardiff City y Watford. Sontje Hansen es un extremo del Boro, Tahith Chong es centrocampista del Sheffield United y Ar’jany Martha es defensor del Rotherham United.

El lateral Joshua Brenet jugó para Livingston, el mediocampista Gervane Kastaneer tuvo un préstamo con el Hearts de su antiguo club Coventry City y el extremo Kenji Gorre era una promesa juvenil en el Swansea City.