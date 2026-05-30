Predicción: México vs Australia

México y Australia se enfrentarán en un partido internacional amistoso este fin de semana. El juego entre el equipo de Javier Aguirre y el equipo de Tony Popovic se llevará a cabo en The Rose Bowl en Pasadena, California y está programado para comenzar a las 3 am hora del Reino Unido el domingo.

México utilizará el partido amistoso contra Australia como una de sus últimas preparaciones para la Copa del Mundo de 2026 este verano. El Tri se enfrentará a Serbia el próximo viernes también.

En cuanto a Australia, al igual que México, se están preparando para jugar en la Copa del Mundo de 2026 este verano. Los Socceroos han sido emparejados contra Estados Unidos, Paraguay y Turquía en el Grupo D.

Ambos equipos son buenos, y es probable que el partido internacional amistoso entre los dos equipos sea competitivo. Es probable que termine en empate.

Predicción: Partido para terminar en empate Mejores probabilidades: 14/5 Casa de apuestas: Dachbet