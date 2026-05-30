Todos desnudos en el green: el Campeonato Mundial de Golf más insólito del año se agota en Gironda

El entusiasmo en torno a este evento ya es enorme: todas las plazas disponibles para participar en el concurso se reservaron muy rápidamente tras el anuncio oficial. Los participantes, procedentes de varios países, competirán en el corazón del pinar de Gironda, entre el pinar y el océano Atlántico.

Una auténtica competición reconocida por la Federación Francesa de Golf

El concepto de este torneo intriga tanto como fascina. Se trata de ofrecer una auténtica competición oficial en el marco de una práctica completamente desnuda. El evento también goza del reconocimiento de la Federación Francesa de Golf, lo que le confiere una dimensión aún más excepcional.

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A nivel puramente deportivo, los jugadores competirán en equipos de dos utilizando la fórmula scramble. En total, un recorrido de 24 hoyos repartidos en dos días espera a los competidores, con una primera sesión de 12 hoyos prevista para el sábado por la mañana.

La finca La Jenny, un sitio único en el mundo

La elección del lugar del concurso no se debe al azar. El torneo tendrá lugar en el Golf de La Jenny, un complejo ubicado dentro de una enorme finca naturista de 127 hectáreas de pinar.

Este pueblo residencial de 4 estrellas, que cuenta con cerca de 750 chalets forestales, recibe desde hace décadas a visitantes de toda Europa.

El campo de golf de este lugar tiene una característica poco común: está considerado uno de los únicos campos naturistas del mundo y ofrece un entorno tranquilo y preservado.