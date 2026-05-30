Novak Djokovic: ¿La derrota en el Abierto de Francia es la señal más clara de que el tiempo se está acabando para el padre?

Novak Djokovic: ¿La derrota en el Abierto de Francia es la señal...

En lugar de eso, ahora debe reiniciar y recargarse para volver a Wimbledon el próximo mes.

Dado que es un campeón de siete veces en una superficie de hierba en la que los jugadores más jóvenes han luchado por dominar, Djokovic siempre confiará en sus posibilidades en el All England Club.

Djokovic nunca se puede descartar como el campeón de individuales masculinos de mayor edad en la Era Abierta, pero el tiempo ha estado esperando en su hombro desde hace bastante tiempo.

Por derecho, probablemente debería estar disfrutando de un resplandor post-retiro en este momento.

Entrenando a un joven compatriota lejos del escrutinio público como Andy Murray, tal vez. Haciendo una gira promocional para un nuevo documental de Netflix como Rafael Nadal, quizás.

Mientras sus rivales de toda la vida pasan a la siguiente fase de sus vidas, Djokovic estaba vomitando en un costado de una cancha en un intento de reunir la energía para vencer a un adolescente.

Es un testimonio de su superpoder que todavía quiera empujarse a tales límites contra oponentes mucho más jóvenes.

Como hemos visto una y otra vez, el apetito insaciable de Djokovic por los mayores premios del deporte nunca disminuirá.

Pero, después de haber alcanzado al menos las semifinales en los últimos cinco Grand Slams, esta fue la señal más clara de que el proceso de envejecimiento finalmente lo estaba alcanzando.

Djokovic parecía estar completamente bajo control al adelantarse dos sets, pero no pudo mantener su nivel mientras Fonseca demostraba que es el real.

“Sería bueno si fuera al mejor de tres,” sonrió Djokovic.

“Simplemente me quedé sin gasolina, para ser honesto. No me sentí bien en absoluto en la cancha en los siguientes dos sets.”

Djokovic siempre ha prosperado en el formato al mejor de cinco de los torneos grandes, venciendo a casi cualquier persona que se haya cruzado en su camino durante casi dos años.

Las únicas excepciones han sido Sinner, Alcaraz y la lesión muscular que lo obligó a retirarse contra Zverev en el Abierto de Australia del año pasado.

Los demás no han sido lo suficientemente buenos, o no han tenido la mentalidad, para deshacerse del veterano Djokovic.