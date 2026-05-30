Joao Fonseca: Por qué la victoria en el Abierto de Francia sobre Novak Djokovic marca la llegada del joven de 19 años.

Joao Fonseca: Por qué la victoria en el Abierto de Francia sobre...

Fonseca ha sido considerado durante mucho tiempo como la próxima gran promesa, llamando la atención por primera vez cuando siguió los pasos de Sinner y Alcaraz al ganar las finales de la ATP Next Gen 2024, la pieza central de fin de temporada para jugadores menores de 21 años, antes de destacarse con su victoria sobre Rublev en Melbourne apenas un mes después.

Se aseguró su primer título de la ATP en las canchas de arcilla de Buenos Aires en febrero de 2025 antes de llegar a la tercera ronda en su debut en el Abierto de Francia, donde perdió contra Jack Draper de Gran Bretaña. Y dondequiera que iba, una celebración de banderas brasileñas lo seguía.

Doce meses después de hacer su debut en París como el número 65 del mundo, regresó como el sembrado número 28, pero, aunque ha habido destellos de promesa en ese período, llegando a la tercera ronda en Wimbledon, un segundo título de carrera en el Swiss Indoors del pasado octubre, y un cuarto de final en el Masters de Montecarlo, había una sensación de que no había cumplido del todo con su talento precoz.

Ya no más. A la sexta intentona, Fonseca ha llegado a la segunda semana de un Grand Slam.

Ha logrado lo que ningún adolescente ha logrado antes al vencer a Djokovic en un Grand Slam, y solo es el sexto en lograrlo en cualquier evento del ATP Tour.

Es el primer jugador desde Philipp Kohlschreiber, en 2009, en eliminar a Djokovic antes de los cuartos de final en el Abierto de Francia y el primero en hacerlo en cualquier Slam desde el Abierto de Estados Unidos de 2024.

“Joao Fonseca definitivamente se ha dado a conocer ahora”, dijo Annabel Croft en la BBC Radio 5 Live. “Puede decir con orgullo que ha cumplido con la expectativa, porque todos decían que no había hecho mucho desde la expectativa.

“Cuando todos los brasileños y sudamericanos corrían a las canchas para verlo jugar hace un par de años, ahora sabemos por qué”.

“Le tomó tiempo encontrar su ritmo, y la multitud iba a jugar un papel tan importante si podía motivarlos, y literalmente terminó en fuegos artificiales”, agregó la ex semifinalista del Abierto de Francia Jo Konta en TNT Sports.

“Fue exactamente la situación que Joao necesitaba para sacar ese nivel de tenis.

“Acaba de jugar uno de los partidos más grandes que hemos visto en mucho tiempo.”