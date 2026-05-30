PSG vs Arsenal: Alineaciones, estadísticas y previa, canal de TV, transmisión en vivo en línea y predicción para la final de la Champions League 2026

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, cree que “el equipo que juegue el mejor fútbol” prevalecerá cuando los actuales campeones se enfrenten a un Arsenal cuyo enfoque no siempre ha deleitado a los puristas en la final de la Liga de Campeones.

Los campeones de la Ligue 1 han sido los animadores en la defensa de su título, liderando las tablas de goleo con 44 goles en 16 partidos y completando más de 1,000 pases más que cualquier otro equipo involucrado, alcanzando la final con una épica victoria global de 6-5 sobre un temido equipo del Bayern de Múnich en las semifinales.

“¿Conoces la motivación para ganar la segunda Liga de Campeones consecutiva?”, preguntó el español, cuyo título europeo anterior llegó con el Barcelona en 2015.

“Incluso es mayor que la motivación por ganar la primera. Estoy esperando una gran final de la Liga de Campeones.”

Los campeones ingleses del Arsenal están invictos en su racha de 14 partidos hasta la final, y ningún otro equipo ha perdido menos de dos juegos, incluida una fase de liga perfecta de ocho partidos.

Mientras que la victoria por 5-0 del PSG sobre el Inter en la final de la temporada pasada garantizó que fueran campeones por primera vez, la única aparición de los Gunners en la final fue una derrota por 2-1 contra el Barcelona en 2006, a pesar de haber liderado hasta el minuto 76.

“Es una oportunidad para tener el momento, porque es la segunda vez en nuestra historia que estamos aquí”, dijo el entrenador principal Mikel Arteta.

“Tenemos la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la historia de este club de fútbol. Para lograrlo, tenemos que jugar con claridad, mucho coraje y un deseo implacable de ganar.”