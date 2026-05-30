La Prem: Newcastle 45-42 Sale

Como tantos juegos de Newcastle esta temporada, parecía que el tráfico era de un solo sentido desde el inicio de sus oponentes.

Haciendo su primera titularidad en el centro exterior con Luke James enfermo, Roebuck cruzó con un minuto en el reloj, cortando hacia adentro desde la izquierda después de un pase de Reed, con George Ford sumando los puntos adicionales.

Simon Benitez-Cruz de Newcastle vio un intento anulado por pase hacia adelante antes de que Seb Kelly se abriera camino para su primer intento en la Premier al otro lado en seis minutos después de una rápida ruptura por la izquierda de Reed que fue detenida justo antes de la línea.

Los anfitriones se anotaron en los 10 minutos siguientes luego de una serie de avances a corta distancia con Christie zambulléndose bajo una pila de cuerpos para anotar en la línea blanca.

O’Flaherty anotó el tercer intento de Sale a los 15 minutos después de un pase estilo baloncesto desde el lateral de Roebuck, con Ford sumando los puntos adicionales desde afuera.

Joe Carpenter aseguró el intento del punto de bonificación dentro de los 24 minutos después de recibir un pase corto de Ford en la carga, con el medio apertura de Inglaterra sumando los puntos.

El recién incorporado Amanaki Mafi se abrió camino hacia el lado ciego desde un scrum a corta distancia para reducir la desventaja para los Red Bulls mientras los cielos se abrían, aunque la conversión fue nuevamente fallada y Sale agregó su quinto intento a través de Alfie Longstaff después de un maul rodante de un line-out, con Ford pateando su quinta conversión desde la derecha.

Sale tuvo dificultades para arrancar después del descanso y los anfitriones los hicieron pagar cuando Hearle se lanzó sobre el pase de Harrison Obatoyinbo para sumergirse sobre los postes, con Brett Connon anotando su primera conversión para dejarlo en 35-17.

Lockwood recogió después de que Christian Wade fue detenido a un metro de la línea después de recoger un largo despeje diagonal y se zambulló en la esquina, y Ben Healy convirtió desde el lateral para dejarlo en un juego con 11 puntos faltando 25 minutos.

Roebuck pensó que había marcado su segundo try después de avanzar y luego ganar la carrera al kick de Raffi Quirke hacia la línea de goal pero fue anulado por un knock-on de O’Flaherty y luego los anfitriones produjeron una firme defensa en la línea de goal para mantener a raya a los Sharks, con Roebuck detenido en la línea y luego haciendo un knock-on debajo de los postes.

Las olas de presión continuaron y Reed finalmente cruzó después de manos rápidas de Quirke, Ford y O’Flaherty, con Ford agregando la conversión.

Sin embargo, Newcastle regresó rápidamente y con 13 minutos restantes una brillante jugada de Healy envió a Christie a zambullirse por su segundo try en la esquina derecha.

Healy volvió a ser proveedor en 72 minutos con un pase retrasado para enviar a Hearle sobre el segundo try frente a los postes y luego anotó la conversión para reducir la diferencia a cuatro puntos.

Después de una victoria en 547 días, los anfitriones no iban a conformarse con una llamada cercana y se escaparon desde su propia mitad después de que el reloj pasara los 80 minutos con Hearle presente para recolectar un pase corto y despegar desde la mitad del campo sin que nadie lo toque para desatar escenas salvajes en el último juego de la temporada en Kingston Park.