Resumen de la ronda de T20 Blast femenino: Surrey y The Blaze sufren sus primeras derrotas.

La capitana de Somerset, Sophie Luff, continuó su impresionante forma en el Blast con un récord personal de 82 no out de 53 bolas para liderar a su equipo hacia la victoria sobre Surrey, sellada por dos cuatros consecutivos de Ruby Davis.

La imponente entrada de Luff, su tercera media centuria en cuatro juegos, sacó a Somerset de apuros en 59-4 mientras triunfaban con 154-6 a pesar de los 3-24 del lanzador Alice Monaghan.

Antes, la lanzadora zurda Olivia Barnes (3-21) redujo a Surrey a 60-4 antes de que la primera media centuria de T20 de Jemima Spence, un imbatido 51 de 35, liderara la recuperación para llegar a 153-5.

En Nottingham, la jugadora de cricket Villiers reclamó 3-21 con su spin off mientras The Blaze fue eliminado por 153, antes de golpear 47 de 34 bolas mientras Durham ganaba con cinco bolas de sobra.

La pareja inicial de Villiers de 83 con la capitana Hollie Armitage, quien luego hizo un imbatido 50 de 47 bolas, ayudó a Durham a la victoria, con Bess Heath también anotando, golpeando 36 de 18 bolas.

Georgia Elwiss fue la máxima anotadora de The Blaze con 31 de 24 bolas y la capitana Marie Kelly golpeó 28 de 15 pero 153 siempre pareció difícil de defender.

En otro juego del domingo, MacLeod – quien ya había golpeado 59 contra Warwickshire anteriormente en la competencia – manejó con perfección la persecución de Essex contra Lancashire, con asociaciones de 40 y 66 con Grace Scrivens y Jodi Grewcock respectivamente.

Scrivens había reclamado 3-23 como el acto estelar de lanzamiento mientras que Lancashire Thunder se atascaba en 128.

Detalles del informe del partido suministrados por la Red de Reporteros de la ECB.