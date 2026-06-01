Los agricultores buscan alternativas de fertilizantes a medida que la guerra en Irán aumenta los precios

Los agricultores buscan alternativas de fertilizantes a medida que la guerra en...

DAKAR, Senegal (AP) — Cuando el agricultor senegalés Abou Sow vio por primera vez los misiles de los Estados Unidos golpear a Irán en las redes sociales, tuvo una sensación de que pronto afectaría la agricultura en la nación de África Occidental. Desde que la guerra comenzó el 28 de febrero, los precios de los fertilizantes han aumentado un 40%.

Sow estaba mejor preparado que la mayoría. Hace ocho años, dejó de usar fertilizantes químicos en favor del compost orgánico y otras fuentes naturales. Ahora anima a los agricultores en Senegal a comprar estiércol de pastores locales y les da consejos sobre cómo hacer un compost rico, seleccionando gusanos que se retuercen, una señal saludable.

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“No podemos esperar un alto el fuego”, dijo Sow. “Es arriesgado depender de los fertilizantes químicos.” El control de Irán sobre el Estrecho de Ormuz ha afectado el suministro de gas natural, esencial para la fabricación de fertilizantes químicos, así como el transporte global.

La región del Golfo produce el 30% del fertilizante químico comercializado globalmente, según el Instituto Internacional de Investigación de Políticas Alimentarias, y los precios globales han aumentado un 50%, según el índice de precios de los fertilizantes del Banco Mundial.

“El tiempo se agota rápidamente”, dijo Maximo Torero, economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, a medida que crecen las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria.

Los expertos dicen que un cambio lejos del fertilizante químico podría tener beneficios más amplios, ya que su producción y uso generan importantes emisiones de gases de efecto invernadero, el principal motor del cambio climático.

Por el contrario, los fertilizantes naturales pueden secuestrar carbono en el suelo y crear menos problemas como la escorrentía que puede contaminar los cuerpos de agua.

“Es bueno para el planeta porque estás alejando la producción de alimentos de los combustibles fósiles”, dijo Susan Chomba, miembro del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles, un grupo de expertos.

En Senegal, algunos están agradecidos por el estiércol de oveja

Senegal importa anualmente 125,000 toneladas de fertilizante. El ministro de Agricultura, Mabouba Diagne, ha dicho que el estado ha conseguido suficiente fertilizante químico para la temporada actual, pero los agricultores dicen que es cada vez más difícil encontrarlo.

El agricultor Aliou Fall culpó al presidente de EE.UU. Donald Trump por el incremento de los costos del fertilizante. “Él lleva la guerra al mundo y ni siquiera lo piensa. Ahora los agricultores están sufriendo”, dijo Fall.

Anualmente, Sow aplica seis toneladas de compost en su lugar. Dijo que tiene la suerte de estar cerca de una ciudad donde el estiércol es abundante porque los residentes crían ovejas para festivales religiosos.

Sin embargo, en las zonas rurales y campos remotos, es difícil encontrar y transportar grandes cantidades de estiércol, y Sow teme que algunas personas abandonen sus campos en este momento difícil.

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Una alternativa es la industria de biofertilizantes, productos que contienen bacterias y otros microorganismos para ayudar a las plantas a absorber nitrógeno, un nutriente crucial para el crecimiento, del aire y el suelo. Un número creciente de empresas en África producen grandes cantidades industriales de compost con desechos municipales, descomponiendo los desechos de alimentos en fertilizante.

El gobierno de Senegal anunció en abril que subsidiaría y distribuiría 30,000 toneladas de productos de fertilizantes orgánicos para ayudar a los agricultores. Sow dijo que eso no es suficiente.

Los gobiernos de todo el mundo gastan $700 mil millones al año en subsidios agrícolas según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con una gran parte destinada a la provisión de fertilizantes químicos. Chomba dijo que eso hace que las alternativas sean más caras y menos competitivas.

“Estás incentivando el tipo incorrecto de productos”, dijo ella.

En Brasil, el sector de biofertilizantes está creciendo

Brasil es un importante exportador de soja, café, caña de azúcar, carne de res y aves de corral. Pero la nación importa más del 80% de sus fertilizantes, según Joana Colussi, profesora asistente de economía agrícola en la Universidad de Purdue.

El precio del fertilizante ha aumentado un 50% desde que comenzó la guerra en Irán, según Luis Barbieri, fundador del Instituto Folio, una organización brasileña que conecta a agricultores, científicos e investigadores.

“Siempre que tenemos una guerra, el uso de biofertilizantes por parte de los agricultores se potencia”, dijo Barbieri.

A pesar de la amplia adopción de fertilizantes químicos en Brasil en la década de 1970, son menos eficaces en el clima tropical porque las fuertes lluvias y altas temperaturas causan escorrentía.

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El sector de biofertilizantes creció un 15% en Brasil de 2023 a 2024, según la Corporación Brasileña de Investigación Agrícola, Embrapa. Y las leyes de patentes significan que los agricultores pueden producir sus propios biofertilizantes a un costo mucho menor.

En México, sin embargo, se ha hecho muy poco progreso debido a los subsidios del gobierno que promueven el uso de fertilizantes químicos y a la falta de financiamiento para alternativas, dijo Gerardo Noriega, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo y uno de los principales defensores de los fertilizantes orgánicos en el país.

Pero él sugirió que la crisis actual “podría obligarlos (a los agricultores) a adoptar fertilizantes orgánicos más rápidamente de lo que habían imaginado”.

En la India, el primer ministro fomenta la agricultura natural

En el estado indio del sur de Telangana, Manohara Chari ha estado produciendo jivamrita, una mezcla potente de estiércol de vaca, orina, harina, tierra y azúcar para reemplazar el fertilizante químico que solía aplicar.

“No dependemos de las compañías”, dijo Chari, uno de los 1.7 millones de agricultores en los estados de Telangana y Andhra Pradesh que han pasado a la agricultura natural, que abraza los fertilizantes naturales, integra los desechos de ganado y siembra una diversidad de cultivos para mejorar la salud del suelo.

Los agricultores y expertos dicen que la guerra en Irán y la escasez de fertilizantes químicos hacen que el enfoque sea más atractivo. El 10 de mayo, el primer ministro Narendra Modi anunció una “misión nacional” para adoptar la agricultura natural y reducir el uso de fertilizantes en un 50%.

India importa el 60% de su fertilizante del Golfo. El gobierno se ha apresurado a encontrar suministros y los ha subsidiado para mantener los precios bajos, a un costo significativo para el estado.

“Este año ha habido más interés en la agricultura natural, especialmente después de que comenzó el conflicto en Oriente Medio”, dijo G.V. Ramanjaneyulu, científico agrícola del Centro de Agricultura Sostenible. Algunos agricultores han dedicado parte de sus tierras para evaluar el enfoque.

El cambio requiere mano de obra adicional y los agricultores enfrentan un periodo de transición. Chari dijo que el gobierno podría ayudar en lugar de subsidiar los fertilizantes químicos: “Si se da incluso una fracción de ese apoyo a los agricultores naturales, más personas se cambiarán hacia eso.”

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Arasu reportó desde Bengaluru, India, y Sánchez desde México. Mauricio Savarese en São Paulo, Brasil contribuyó.