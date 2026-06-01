Cómo los recortes de ayuda están obstaculizando la respuesta de primera línea a la crisis del ébola

alternar título Leonardo Musinguzi

Se está extendiendo un gran brote de ébola en África central y la desinformación sobre el virus está empeorando las cosas.

Los rumores en las redes sociales afirman que el Ébola no es real o que los trabajadores de la salud buscan lucrarse.

Según la Organización Mundial de la Salud, se han registrado más de 1.000 casos sospechosos y confirmados, y al menos 223 muertes se sospecha que fueron causadas por el ébola. Los trabajadores de la salud dicen que es probable que se trate de un recuento muy insuficiente.

El epicentro del brote está en la República Democrática del Congo.

Uganda, que limita con la República Democrática del Congo, hasta ahora se ha librado de lo peor del brote. El 27 de mayo, el país cerró sus cruces fronterizos oficiales con el Congo.

“Todavía tenemos varios puntos fronterizos porosos… por los que la gente sigue cruzando”, afirmó Leonard Musinguzi. Es un oficial comunitario y de vigilancia del Comité Internacional de Rescate en Uganda.

El trabajo de Musinguzi es rastrear posibles casos de Ébola, poner en cuarentena a los refugiados, capacitar a los trabajadores de la salud y preparar a su comunidad para combatir la enfermedad.

Es una batalla cuesta arriba, especialmente porque la información errónea sobre el Ébola puede propagarse incluso más rápido que un virus.

Una de las formas en que Musinguzi intenta combatir esa información errónea es mediante mensajes de salud pública. Su organización distribuye anuncios de radio, carteles e información en los televisores de los hospitales destinados a educar sobre la enfermedad.

Sin embargo, gobiernos como el de Estados Unidos han recortado su apoyo a programas como el del IRC. Eso significa que Musinguzi tiene menos dinero para los proyectos que quiere realizar.

Antes, podría haber pagado para colocar mensajes educativos durante cinco programas de radio. Ahora, dijo, “debido a esta financiación reducida, sólo tienes uno”.

En una declaración a NPR, el Departamento de Estado dijo que los recientes cambios en la financiación federal no tuvieron ningún efecto significativo en los niveles de financiación estadounidense para programas de salud globales o programas de seguridad sanitaria en el este de la República Democrática del Congo.

El portavoz Tommy Pigott dijo que “Estados Unidos respondió dentro de las 24 horas posteriores al primer caso confirmado, movilizando una amplia gama de recursos médicos, humanitarios, operativos y consulares para responder rápidamente al brote de Ébola”.

Adrian Florido, de NPR, habló con trabajadores humanitarios y un ex empleado de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para aprender más sobre las presiones que enfrenta el sistema de salud global y cómo los recortes del gobierno federal pueden haber contribuido.

Escuche la historia completa haciendo clic en el botón de reproducción azul de arriba.