Argentina busca doblete en la Copa del Mundo antes del primer partido del Grupo J

Argentina, campeona del mundo, llega a la Copa del Mundo con el objetivo de convertirse en el primer equipo en más de medio siglo en defender con éxito su título.

Sólo dos equipos (Italia en 1934 y 1938, y Brasil en 1958 y 1962) han ganado coronas mundiales consecutivas, lo que subraya la dificultad de la tarea que enfrentan Lionel Messi y sus compañeros.

Sin embargo, si bien la historia sugiere que las probabilidades están en contra de los campeones de 2022, hay motivos para creer que Argentina es más que capaz de completar un raro doblete.

El entrenador Lionel Scaloni ha conservado el núcleo del equipo que ayudó a llevar a Argentina al título en Qatar, y Messi, de 38 años, probablemente regrese como capitán del equipo en lo que será una sexta participación récord en la Copa Mundial.

Los argentinos atravesaron las eliminatorias sudamericanas con facilidad, perdiendo sólo cuatro de sus 18 partidos y terminando nueve puntos por delante del segundo clasificado, Ecuador.

Es probable que ese pedigrí les permita superar fácilmente un Grupo J que incluye a Argelia, Austria y Jordania.

Sin embargo, la prueba de fuego se profundizará en el torneo cuando Argentina se enfrente a un rival europeo de élite.

El equipo de Scaloni, que abre su torneo contra Argelia en Kansas City el 16 de junio, no ha jugado un solo partido contra un gran equipo europeo desde que derrotó a Francia en la final de 2022.

A

Patrones de Mahrez Argelia

La mayor amenaza de Argentina en el Grupo J bien podría provenir de Argelia, que regresa a la Copa del Mundo por primera vez desde la fase final de Brasil 2014, donde llegó a octavos de final antes de ser eliminada por Bélgica.

Los argelinos superaron fácilmente las eliminatorias africanas y encabezaron su grupo para terminar con siete puntos de ventaja sobre Uganda, segunda clasificada.

La veterana ex estrella del Manchester City, Riyad Mahrez, será el capitán del equipo, con el rápido y hábil delantero del VfL Wolfsburg, Mohamed Amoura, como principal amenaza de gol.

La campaña de primera ronda de Argelia también les da la oportunidad de ajustar cuentas de larga data contra sus rivales del Grupo J, Austria, 44 años después de que las dos naciones se enfrentaran en la fase de grupos de la Copa Mundial de 1982 en España.

Argelia derrotó a Alemania Occidental y Chile en la fase de grupos, pero quedó eliminada después de que Alemania Occidental derrotara a los austriacos por 1-0 en un resultado mutuamente beneficioso que envió a ambos equipos europeos a la segunda ronda.

El partido, conocido como “La Desgracia de Gijón”, llevó a la FIFA a jugar todos los partidos finales del grupo simultáneamente en futuros torneos.

Los austriacos, entrenados por el veterano alemán Ralf Rangnick y capitaneados por David Alaba del Real Madrid, regresan a la Copa del Mundo por primera vez desde 1998 después de clasificarse directamente por delante de Bosnia y Herzegovina.

Los pececillos asiáticos Jordan completan el grupo, haciendo su primera aparición en una Copa del Mundo después de terminar segundo detrás de Corea del Sur en la clasificación asiática.

A

– TIMES/AFP