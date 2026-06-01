DHS dice que la mayoría de los inmigrantes no necesitarán salir de EE. UU. para obtener una tarjeta verde

DHS dice que la mayoría de los inmigrantes no necesitarán salir de...

El Departamento de Seguridad Nacional parece estar minimizando el impacto de una directiva política emitida la semana pasada que generó preocupaciones entre defensores de inmigrantes y abogados.

A principios de este mes, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. emitieron una directiva política amplia que requería que la mayoría de los titulares de visas temporales y beneficiarios de libertad condicional humanitaria que viven en EE. UU. regresen a sus países de origen para solicitar y completar sus solicitudes de tarjeta verde.

Los defensores dijeron que la nueva directiva, presentada por la agencia como una política general, afectaría a cualquier extranjero con una solicitud de tarjeta verde pendiente presentada en EE. UU.

Sin embargo, el viernes, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que la nueva política “resultará en que algunos extranjeros que no merecen el beneficio discrecional terminen solicitando con el Departamento de Estado en el extranjero en lugar de USCIS en los Estados Unidos”.

La agencia también dijo que la política “no evitará que ningún extranjero obtenga una tarjeta verde que califique legítima y adecuadamente”.

Los titulares de tarjetas verdes existentes no se verán afectados y podrán seguir residiendo en EE. UU. y viajar libremente, según la agencia.

El memorando de política emitido el 22 de mayo por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. como parte de la represión de inmigración de la administración Trump instruyó a los funcionarios de la agencia a tratar las solicitudes de “ajuste de estatus” basadas en EE. UU. como una “forma extraordinaria de alivio”.

La declaración inicial y el memorando generaron preocupaciones entre defensores y abogados de inmigración que dijeron que la nueva política podría afectar a cientos de miles de personas con visas de trabajo temporales que buscan la residencia permanente desde dentro de EE. UU.

(AAC News’ Luke Barr contribuyó a este informe.)