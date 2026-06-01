Thierry Henry elogia la gran temporada del Arsenal a pesar de la desilusión en la Liga de Campeones.

Thierry Henry elogia la gran temporada del Arsenal a pesar de la...

El exlegendario del Arsenal, Thierry Henry, ha defendido a su antiguo club después de que fueran derrotados en tanda de penaltis por el París Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones.

El máximo goleador de todos los tiempos de los Gunners optó por centrarse en los aspectos positivos después de que los londinenses del norte no lograran levantar lo que habría sido un triunfo histórico en la competición de clubes de élite de Europa.

“La gente no le gusta abrazar el fracaso, y esto no es fracaso, es una gran temporada para el Arsenal Football Club”, dijo el francés a CBS Sports.

El equipo de Mikel Arteta fue vencido 4-3 en la tanda de penaltis, pero lideró a los campeones defensores durante una hora del partido después de que Kai Havertz le diera a los Gunners una ventaja temprana en Budapest.

Sin embargo, la presión del PSG finalmente se hizo sentir en el minuto 64 cuando Cristhian Mosquera derribó a Khvicha Kvaratskhelia en el área y el ganador del Balón de Oro Ousmane Dembele convirtió el penalti resultante.

“Llegaste corto contra un equipo excepcional, los presionaste hasta el final”, agregó Henry.

“Pero el fracaso te ayuda a ganar, así que asegúrate de sentirlo y no guardarlo por mucho tiempo, pero volveremos”.

‘Gran respeto’ por Gabriel

Henry sabe cómo se siente estar en el equipo perdedor en una final de la Liga de Campeones.

El exdelantero fue el talismán del Arsenal cuando el club alcanzó por última vez esta etapa de la competición hace 20 años, donde fueron vencidos 2-1 por un Barcelona con figuras como Ronaldinho, Samuel Eto’o y Henrik Larsson.

Y el hombre de 48 años ofreció palabras de apoyo al defensa Gabriel, quien falló el penalti decisivo para entregar la victoria al equipo de Luis Enrique.

Henry dijo: “Cuando vas a lanzar un penalti, siempre tendrás mi respeto.

“Cómo jugó toda la temporada, y cómo jugó esta noche, fue simplemente inmenso.

“Fallaste el penalti, pero fuiste, no te escondiste”.