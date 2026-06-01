El número de muertos por ataques de Estados Unidos a barcos sospechosos de drogas supera los 200

En viernes, fuerzas militares de los Estados Unidos llevaron a cabo otro ataque a un bote acusado de traficar drogas por mar, matando a tres personas y elevando el total de muertes en estos ataques a 202.

El ataque tuvo lugar en una parte no especificada del Océano Pacífico oriental, y no está claro qué activo militar derribó el bote. Un video compartido por el Comando Sur de EE. UU., que anunció el ataque, muestra un pequeño bote explotando en una bola de fuego. Fue el 61º ataque a un pequeño barco en el Mar Caribe y el Pacífico Oriental desde el 2 de septiembre. Un día después, el 30 de mayo, las fuerzas estadounidenses golpearon otro barco en esa región, apuntando a lo que SOUTHCOM ha llamado “narcoterroristas”.

“Tres narcoterroristas masculinos murieron durante esta acción”, dijo SOUTHCOM.

Todos los ataques son parte de la Operación Lanza del Sur, el nombre formal de las acciones en curso de las fuerzas armadas contra las organizaciones de tráfico de drogas en América Latina. En sus anuncios de ambos ataques, SOUTHCOM dijo que los barcos eran operados por “Organizaciones Terroristas Designadas” y que los ataques fueron “por orden” del general del Comando Sur, Gen. Francis Donovan.

Según las cifras publicadas por el ejército, las fuerzas armadas han realizado 62 ataques, destruyendo 63 embarcaciones, incluido un semisumergible, y matando a 205 personas. 17 de ellas fueron encontradas muertas durante operaciones de búsqueda y rescate o se dieron por muertas después de que terminaron las búsquedas.

Contexto: – Se informa sobre una serie de ataques llevados a cabo por las fuerzas militares de los Estados Unidos contra barcos utilizados por organizaciones de tráfico de drogas en América Latina.

Verificación de hechos: – 61 ataques en pequeñas embarcaciones desde el 2 de septiembre. – 62 ataques en total, con 63 embarcaciones destruidas y 205 personas muertas. – Operación Lanza del Sur es el nombre formal de la acción militar contra el tráfico de drogas en la región.

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