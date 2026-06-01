Lista completa de jugadores confirmados para la Copa del Mundo de Uruguay 2026: Ignoradas las solicitudes de Suárez

Uruguay anuncia su lista oficial de 26 jugadores para la Copa del Mundo 2026

Marco Bielsa anunció la lista oficial de 26 jugadores de Uruguay para la Copa del Mundo el domingo, una alineación liderada por la estrella del Real Madrid, Federico Valverde, el defensa central del Barcelona, Ronald Araújo y Manuel Ugarte del Manchester United.

El entrenador uruguayo hizo un llamado al experimentado portero Fernando Muslera, de 39 años, para su quinta Copa del Mundo (2010, 2014, 2018, 2022), un récord uruguayo. Muslera anteriormente se retiró en 2024 después de 133 partidos y una victoria en la Copa América de 2011.

Aunque Bielsa seleccionó a Muslera, no hizo lo mismo con Luis Suárez. El delantero de 39 años, retirado del fútbol internacional en 2024, no fue convocado, dejando al máximo goleador de la historia de Uruguay con 69 goles en 143 apariciones como la omisión más notable.

Uruguay está clasificado en el puesto 17 a nivel mundial y se espera que tenga un buen desempeño, a pesar de tener un obstáculo difícil en la fase de grupos: España. Uruguay está en el Grupo H, compitiendo con los gigantes europeos, así como con Arabia Saudita y Cabo Verde.

Equipo confirmado de Uruguay para la Copa del Mundo 2026: Lista completa de jugadores

Uruguay buscará derrotar a los gigantes españoles en la fase de grupos. | Mauro Ujetto/NurPhoto via Getty Images

Porteros

Sergio Rochet (Internacional)

(Internacional) Fernando Muslera (Estudiantes)

(Estudiantes) Santiago Mele (Monterrey)

Defensores

Guillermo Varela (Flamengo)

(Flamengo) Ronald Araújo (Barcelona)

(Barcelona) José María Giménez (Atlético Madrid)

(Atlético Madrid) Santiago Bueno (Wolves)

(Wolves) Sebastián Cáceres (Club America)

(Club America) Mathías Olivera (Napoli)

(Napoli) Joaquín Piquerez (Palmeiras)

(Palmeiras) Matías Viña (River Plate)

Centrocampistas

Manuel Ugarte (Manchester United)

(Manchester United) Emiliano Martínez (Palmeiras)

(Palmeiras) Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur)

(Tottenham Hotspur) Federico Valverde (Real Madrid)

(Real Madrid) Agustín Canobbio (Fluminese)

(Fluminese) Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

(Real Salt Lake) Giorgian de Arrascaeta (Fluminese)

(Fluminese) Nicolás de la Cruz (Flamengo)

(Flamengo) Rodrigo Zalazar (Braga)

(Braga) Facundo Pellistri (Panathinaikos)

(Panathinaikos) Maximiliano Araújo (Sporting CP)

(Sporting CP) Brian Rodríguez (Club America)

Delanteros

Rodrigo Aguirre (Tigres)

(Tigres) Federico Viñas (Real Oviedo)

(Real Oviedo) Darwin Núñez (Al Hilal)

Luis Suárez se queda fuera después de súplicas recientes

Suárez tuvo una despedida emocional durante su último partido con Uruguay en 2024. | DANTE FERNANDEZ/AFP via Getty Images

Suárez no fue convocado por La Celeste, lo que significa que se perderá la Copa del Mundo por primera vez desde 2010, cuando hizo su debut en el torneo en Sudáfrica.

A pesar de que el delantero del Inter Miami anunció su retiro del deber internacional en septiembre de 2024, marcado por una ceremonia de despedida emotiva en su honor, la leyenda uruguaya ha dejado claro recientemente que fue una puerta que lamentaba haber cerrado.

“Quería ser convocado,” dijo la estrella a principios de mayo.

“Obviamente, siendo uruguayo, nunca rechazaría a la selección nacional,” agregó. “Me aparté en ese momento porque sentí que tenía que dar paso a la generación más joven… Como he dicho antes, nunca diría que no a la selección nacional si me necesitaran, especialmente con una Copa del Mundo a la vuelta de la esquina.”

Suárez consiguiendo un llamado de último minuto, aunque ciertamente una posibilidad remota dada su larga ausencia, parecía posible. Actualmente goza de buena salud y está experimentando un impresionante resurgimiento en su club, volviendo al once inicial del Inter Miami como un activo clave. Con seis goles y cuatro asistencias en apenas siete partidos esta temporada, demostró ser indispensable a pesar de ser inicialmente opacado por la transferencia de $15 millones de Germán Berterame al comienzo de la temporada. Sin embargo, Bielsa demostró ser capaz de pasar por alto su inclusión.

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