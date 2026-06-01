Nicaragua: Muere durante detención el líder indígena Rivera

El líder y activista indígena nicaragüense Brooklyn Rivera murió por complicaciones de salud después de casi tres años de detención, dijo el domingo el Ministerio de Salud del país.

La semana pasada, el gobierno de Nicaragua confirmó que estaba detenido desde 2023. Representantes de la ONU, el gobierno de Estados Unidos y la familia de Rivera han exigido pruebas de que todavía estaba vivo.

“Lamentamos confirmar que lamentablemente ha fallecido”, dijo el Ministerio de Salud en un comunicado a los medios de comunicación estatales.

Las autoridades dijeron que el “deterioro físico y neurológico” del líder era “consecuencia de una infección bacteriana causada por el virus COVID-19”, y agregaron que los médicos habían hecho “enormes” esfuerzos para salvar la vida de Rivera.

El miércoles, el gobierno había difundido imágenes de Rivera conectado a un ventilador, reconociendo que su situación era crítica.

Rivera fue “arrestado” cuando todavía era legislador en ejercicio Imagen: Ministerio de Salud de Nicaragua/AFP

El hombre de 73 años era un renombrado líder del pueblo miskito y ex miembro del Congreso de Nicaragua. Fue arrestado en 2023 por el gobierno autoritario de izquierda del presidente Daniel Ortega por cargos no revelados.

Según informes de prensa de 2024, el gobierno le dijo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que la inmunidad parlamentaria de Rivera había sido revocada. Según los informes, las autoridades se estaban preparando para investigar delitos graves, incluida la traición.

La hija exiliada de Rivera, Tininiska Rivera, dijo que quería que el gobierno entregara el cuerpo de su padre para que pueda ser enterrado bajo las tradiciones misquitas. También refutó las afirmaciones del gobierno de que miembros de la familia estaban con Rivera cuando murió.

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Activistas denuncian la muerte de Rivera

Activistas y grupos de derechos humanos de todo el mundo denunciaron la muerte del líder.

“Lo capturaron vivo y después de negarse a contarle a su familia, a su abogado y al mundo nada sobre su suerte, lo llamaron hermano”, dijo Reed Brody, un abogado estadounidense de derechos humanos y miembro de un grupo de expertos de la ONU en Nicaragua. Brody se refirió a un comunicado anterior donde el Gobierno de Ortega llamó a Rivera “hermano” y dijo que estaban orando por él.

Rivera era un representante del pueblo miskito, que vive a lo largo de la costa noreste de Nicaragua. Imagen: Miguel Álvarez/AFP

“Cinismo desmedido por parte del gobierno para que pareciera que estaban tratando de ayudarlo”, dijo Brody.

Manuel Orozco, director del Diálogo Interamericano, dijo que la muerte de Rivera fue resultado de una “completa negligencia”. “Su muerte representa la magnitud de la represión”, afirmó.

El Centro Interamericano para Asistencia Legal en Derechos Humanos, con sede en Argentina, también denunció la muerte de Rivera en un post en X, exigiendo que los responsables “deben rendir cuentas penalmente”.

Albert R. Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos, dijo que estaba “profundamente preocupado” por los informes sobre la muerte de Rivera.

“Su muerte exige una investigación inmediata, independiente y transparente”, escribió Ramdin el domingo en X. “Deben garantizarse los derechos a la vida, la integridad personal y el debido proceso”.

Editado por: Darko Janjevic

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