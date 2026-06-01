Copa Mundial 2026 Grupo A: Vista previa, predicción, jugadores a seguir, calendario y detalles de TV.

VISIÓN GRUPAL DEL GRUPO A

El primer grupo en entrar en acción será cuando los anfitriones del torneo, México, se enfrenten a Sudáfrica en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, seguido por el choque entre Corea del Sur y la República Checa en Guadalajara.

Uno de los grupos más difíciles de predecir, con solo Sudáfrica considerado como ganador poco probable.

Aquí, echaremos un vistazo a los equipos en detalle.

México: vista previa de la Copa del Mundo 2026, jugador estrella, predicción

Entrenador: Javier Aguirre Clasificación: Coanfitriones Mejor Copa del Mundo: Cuartos de final (1970 y 1986)

Ser uno de los principales cabezas de serie gracias a su condición de coanfitrión le otorga a México una gran ventaja, al igual que jugar los tres partidos del grupo ante un apoyo fanático y en un clima probablemente abrasador. Clasificar automáticamente significa que tienen menos acción competitiva, pero están en la dirección correcta tras el regreso del experimentado Javier Aguirre por tercera vez al cargo. Sus dos copas del mundo anteriores le vieron guiar a El Tri fuera de la fase de grupos y sería una gran sorpresa si no repitiera la hazaña una vez más.

Sería exagerado decir que este es un equipo de México de la era dorada, pero los resultados en 2026 han mostrado promesa con empates contra Portugal y Bélgica y victorias sobre Panamá, Bolivia, Islandia y Ghana. Una base sólida proporcionada por Johan Vázquez, Edson Álvarez y Raúl Jiménez permite que la creatividad y la velocidad provengan de los costados, aunque vale la pena subrayar que México no busca dominar el balón, su fortaleza radica en recuperarlo y avanzar rápidamente en la transición.

Por supuesto, hay presión al ser coanfitrión, especialmente con una fanaticada tan ferviente como la de México, pero habrá una resolución tranquila para arrojar una luz positiva sobre el país dada la retórica que proviene de voces políticas al norte.

Si pueden terminar en la cima del grupo, su partido de ronda de 32 también será en la capital, lo que es un gran incentivo.

Jugador estrella de México: último Mundial de la FIFA de Raúl Jiménez Jiménez sigue siendo el chico de moda del fútbol mexicano, incluso a la edad de 35 años. Esta será su despedida internacional y estará ansioso por despedirse en lo alto. Puede que haya perdido un paso de velocidad, pero sigue siendo un buen finalizador y tiene las capacidades físicas para dominar a los defensas.

Gestionó nueve goles en la Premier League la temporada pasada para un equipo del Fulham que se mantuvo en mitad de la tabla durante gran parte de la campaña.

Si jugadores como Alexis Vega y Roberto Alvarado pueden proporcionar un flujo constante de municiones, Jiménez tiene la calidad para estar entre los mejores números nueve del torneo.

Predicción: México puede liderar el grupo de la Copa del Mundo de la FIFA No hay razón para que México no pueda liderar el grupo dadas las variables que están a su favor. Y con un partido en casa en la primera ronda eliminatoria, definitivamente es posible llegar a los octavos de final.