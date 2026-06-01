‘Tú, leyenda. Al gerente le encantó’: se revelan los WhatsApps Spygate de Southampton

El Southampton se enfrentaba a un viaje a Middlesbrough para el partido de ida de la semifinal del play-off el 9 de mayo.

Eckert estaba particularmente interesado en saber si el jugador estrella del Middlesbrough y jugador del campeonato del año, Hayden Hackney, estaba entrenando o no. Hubo diferentes informes sobre su estado físico. Se acordó que se identificaría a alguien para ir al campo de entrenamiento de Middlesbrough.

A pesar de decir que no quería llevar a cabo la misión de Ipswich, el analista junior en prácticas fue nuevamente identificado como la persona que debía realizar el viaje.

El analista junior en prácticas dijo que se sentía bajo una presión extrema por el contexto de la importancia del juego para el club. Temía que el club lo despidiera o que eso afectara negativamente su carrera si no hacía lo que le pedían.

Sintió que lo habían criticado por la información que proporcionó sobre Oxford, ya que Southampton perdió ese partido 2-1.

Se cita al analista junior diciendo a la comisión: “Como todos me dicen que quieren más de lo que obtuve en Oxford porque se equivocó, etc., claramente no creen que mi palabra sea lo suficientemente buena, así que, ¡vaya!, ahí están sus imágenes”.

El director de operaciones de Southampton reservó vuelos y dos noches de alojamiento.

Al analista junior en prácticas se le mostraron imágenes de drones de las instalaciones de entrenamiento de Middlesbrough para que pudiera tener una idea de dónde situarse.

Voló a Middlesbrough el miércoles 6 de mayo, pero le dijeron que Eckert no estaba contento por no haber volado el martes para poder ver la sesión de entrenamiento del miércoles.

Se grabaron en su teléfono tres vídeos del entrenamiento del Middlesbrough desde detrás de un árbol.

Cuatro personas en el campo de entrenamiento comenzaron a caminar hacia el analista junior en prácticas, y él envió los videos que había recopilado a otro analista, quien posteriormente pasó la información a Eckert, incluida la alineación proyectada de Middlesbrough.

Cuando uno de los cuatro hombres lo alcanzó, el analista junior en prácticas dijo que “solo estaba mirando” y le pidieron que borrara los videos, lo cual hizo.

Luego caminó hasta un club de golf cercano donde cambió y eliminó su perfil de LinkedIn porque le preocupaba que Middlesbrough lo reconociera por eso.

El analista junior en prácticas regresó a su hotel y esperó el permiso de Eckert para regresar a casa. Como esto no llegó, se fue por su propia voluntad y tomó un tren. Fue mientras estaba en el tren cuando se enteró por noticias en Internet de que Southampton había sido sorprendido “espiando” a Middlesbrough.

Un analista sugirió que se debería pedir al equipo de medios de Southampton que eliminara u ocultara en línea las fotos del gerente del mes, porque el analista junior en prácticas aparecía en el fondo. El analista dijo: “La única manera de sacar su cara de CCTV con [Southampton] ya que borró su foto de LinkedIn. Sólo tengo que esperar que no junten a los dos”.

Se le preguntó a Eckert si deseaba ver los vídeos y respondió que sí.

Eckert afirmó que los vídeos eran de mala calidad, tomados desde una gran distancia y que era difícil determinar quién era quién, por lo que no le servían de nada.