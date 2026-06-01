Baden-Württemberg restringe fumar en espacios públicos

El estado alemán de Baden-Wurtemberg está tomando más medidas drásticas contra el tabaquismo en lugares públicos con un nuevo paquete de leyes que entró en vigor a principios de junio.

Un cambio notable convierte lo que ya era una regla interna en muchas piscinas de todo el país en una ley estricta: ya no se permite fumar en piscinas al aire libre.

A los operadores se les permite establecer pequeñas zonas para fumar para los clientes, siempre que no molesten a otros nadadores, una medida que es polémica en algunos sectores.

Las nuevas restricciones también se extienden a otros lugares comunes de reunión de niños pequeños, como parques infantiles, paradas de autobús y tranvía, parques temáticos y zoológicos. Los dos últimos pueden, al igual que las piscinas al aire libre, ofrecer pequeñas zonas para fumadores.

Mientras tanto, ya no se permitirán zonas para fumadores en las paradas de transporte público.

Las nuevas regulaciones también afectarán a algunos espacios públicos interiores. Por ejemplo, a los hoteles ya no se les permitirá ofrecer habitaciones para fumadores.

Las zonas al aire libre para clientes en pubs y restaurantes, estadios de fútbol y carpas para festivales siguen siendo zonas en las que la cuestión de si se permite o no fumar depende exclusivamente de los propietarios u operadores.

Las normas también se aplican a diversas formas de vapeo y a los cigarrillos electrónicos o shishas electrónicas, independientemente de si estos dispositivos emisores de humo realmente utilizan tabaconicotina o cannabis.

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Editado por: Roshni Majumdar