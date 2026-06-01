El punto ciego de la Corte Penal Internacional sobre Hamas

Un informe confidencial de comunicación del Artículo 15 presentado ante la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional acusa a 14 líderes de Hamas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos contra palestinos en Gaza. La presentación, en nombre de un civil de Gaza que reportadamente perdió a su esposa, hijos y familia extensa durante la guerra, alega el uso sistemático de civiles como escudos humanos, reclutamiento de niños, tortura, persecución, asesinatos extrajudiciales y exterminio.

El equipo legal detrás de la presentación incluye a Elliot Malin, Eli Rosenbaum, ex Consejero de Responsabilidad de Crímenes de Guerra en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y la abogada francesa Sarah Scialom. Las declaraciones públicas emitidas por los abogados identifican a figuras políticas y militares de alto rango de Hamas nombradas en la presentación, incluidos Khaled Mashaal, Mahmoud al-Zahar y Khalil al-Hayya.

La presentación podría representar el primer intento importante por parte de los propios palestinos de obligar a la Corte Penal Internacional a investigar a Hamas por crímenes cometidos contra palestinos. Esa distinción es importante porque la Corte Penal Internacional se presenta a sí misma como una institución de rendición de cuentas universal. Sin embargo, es difícil sostener esas afirmaciones cuando el sufrimiento palestino parece visible principalmente cuando se puede acusar a Israel.

Según la descripción de Scialom de la presentación, la comunicación argumenta que Hamas deliberadamente integró infraestructura militar entre civiles mientras explotaba sistemáticamente a los no combatientes palestinos como escudos y herramientas de guerra. La presentación reportadamente cita violaciones de los Convenios de Ginebra y enmarca la conducta de Hamas como un contribuyente central a la devastación dentro de Gaza.

La presentación desafía también una suposición recurrente en torno al conflicto: que los civiles palestinos y Hamas necesariamente representan los mismos intereses políticos. El demandante anónimo busca rendición de cuentas por la conducta de Hamas hacia los propios palestinos. Eso solo complica años de retórica internacional sentenciosa que reduce a la población de Gaza a símbolos pasivos dentro de una lucha ideológica más amplia.

Ahora la Corte Penal Internacional enfrenta una prueba de credibilidad de su propia creación. Durante años, las instituciones internacionales han escrutado la conducta militar israelí a través de investigaciones, comisiones, resoluciones y revisiones legales. Israel opera bajo condiciones de constante examen externo e interno. Las acciones israelíes generan un debate inmediato en tribunales, parlamentos, medios, universidades y la sociedad civil. Sin embargo, raramente se ha aplicado una urgencia institucional comparable al gobierno de Hamas sobre Gaza.

Ese desequilibrio ha tenido un efecto debilitante en la credibilidad del propio derecho internacional. Los sistemas legales derivan legitimidad de la consistencia, mientras que la aplicación selectiva transforma la justicia en política.

Las acusaciones descritas en la presentación no son acusaciones periféricas. Los resúmenes públicos emitidos por el equipo legal describen prácticas sistemáticas que implican escudos humanos, reclutamiento de niños, tortura, persecución y ejecuciones. La presentación reportadamente argumenta que Hamas intensificó el sufrimiento de los civiles a través de su estrategia operativa al integrar actividades militares dentro de áreas civiles densamente pobladas y espacios humanitarios.

Nada de esto exime a Israel de escrutinio o de difíciles preguntas morales surgidas de la guerra urbana. Las democracias invitan al escrutinio porque poseen sistemas legales en funcionamiento y mecanismos de rendición de cuentas; además, Israel debate su propia conducta públicamente y a menudo ferozmente. Hamas no lo hace.

La presentación argumenta que no existe un mecanismo palestino significativo dispuesto o capaz de investigar a Hamas por crímenes cometidos contra palestinos. Ese punto cuestiona directamente una de las justificaciones centrales de la intervención de la Corte Penal Internacional en virtud del marco del Estatuto de Roma.

El derecho internacional no puede funcionar únicamente como un instrumento desplegado contra estados reconocidos mientras los movimientos armados escapan al escrutinio equivalente. Si los fiscales aplican la rendición de cuentas selectivamente, el sistema pierde gradualmente autoridad moral entre las poblaciones a las que dice proteger.

Además, la presentación podría señalar una fractura más profunda dentro de la realidad política palestina. Hamas se ha presentado durante mucho tiempo internacionalmente como la encarnación de la resistencia palestina. Un demandante palestino que ahora pide a la Corte que investigue a Hamas por crímenes contra palestinos interrumpe esa imagen. El caso plantea la posibilidad de que muchos civiles palestinos vean a Hamas menos como protector y más como gobernante.

Los diplomáticos occidentales a menudo hablan sobre “los palestinos” y “Hamas” con ambigüedad estudiada, como si los intereses de la población civil de Gaza y el liderazgo militar de Hamas convergieran naturalmente. Esta presentación desafía esa suposición.

Las instituciones internacionales se debilitan cuando la disimulación política reemplaza a los estándares consistentes. Los escudos humanos siguen siendo crímenes de guerra independientemente de la ideología de los perpetradores; la tortura no se vuelve menos criminal porque las víctimas comparten la etnia o nacionalidad de la facción gobernante responsable; el reclutamiento de niños en fuerzas armadas o grupos armados sigue estando prohibido según los Protocolos I y II del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

El éxito legal de la presentación sigue siendo incierto. La Corte Penal Internacional avanza lentamente y las presiones políticas buscan dar forma a su agenda y decisiones. Sin embargo, la comunicación ya ha planteado una pregunta que las instituciones internacionales a menudo han preferido evitar: ¿Puede la justicia internacional afirmar defender los derechos palestinos mientras pasa por alto a las víctimas palestinas de Hamas?