Los Yankees abruman a los Atléticos con una entrada histórica de 13 carreras.

Los Yankees abruman a los Atléticos con una entrada histórica de 13...

WEST SACRAMENTO, California — Una gran entrada fue más que suficiente el domingo para los New York Yankees.

Impulsados por una enérgica charla motivacional del capitán Aaron Judge, los Yankees anotaron 13 carreras en la tercera y vencieron a los Atléticos 13-8, quedando a una carrera de igualar la entrada más alta en la historia de la franquicia.

“Remarcable,” dijo el manager Aaron Boone. “Me alegra que hayamos podido mantenernos. Obviamente, muchas cosas realmente buenas ofensivamente. … No creo que haya sido el juego más bonito en ninguno de los lados, necesariamente. Pero logramos mantener una entrada realmente sobresaliente.”

El juego comenzó bien para el abridor de los Atléticos, Jacob Lopez, quien retiró a los primeros seis bateadores de Nueva York en las primeras dos entradas. Esto llevó a un mensaje enérgico por parte de Judge a sus compañeros de equipo para que se despertaran.

“Sentí que estábamos un poco adormilados en esas primeras dos entradas. Espero más de los chicos, y sé que ellos esperan más de sí mismos. Un par de palabras elegidas simplemente para empezar a funcionar. Los chicos respondieron,” dijo Judge.

Y vaya que lo hicieron.

Lopez no logró retirar a ninguno de los siete bateadores que enfrentó en la tercera entrada, comenzando con un sencillo de Anthony Volpe.

Las estadísticas de la entrada fueron impresionantes, ya que los Yankees conectaron 11 hits, recibieron cuatro bases por bolas y lograron cuatro bases robadas. Enviaron a 18 bateadores al plato y enfrentaron 75 lanzamientos durante su entrada más productiva desde que anotaron 13 carreras en el octavo contra Tampa Bay el 21 de junio de 2005. Estuvieron a una carrera del récord de la franquicia para una entrada, establecido el 6 de julio de 1920, ante los Senadores de Washington.

Lopez dio bases por bolas a dos bateadores después del hit de Volpe y luego no logró cubrir la base en la roleta a la primera en la bola de oro con las bases llenas, permitiendo una carrera en sencillo dentro del cuadro. Ben Rice le siguió con un doble de dos carreras, Judge conectó un sencillo al centro y Cody Bellinger conectó un sencillo productor para sacar del juego a Lopez.

Los siguientes cinco bateadores llegaron con seguridad contra el relevista Michael Kelly, marcando la primera vez en 17 temporadas que un equipo comenzó una entrada con 12 bateadores llegando con seguridad, según Sportradar. Los Boston Red Sox fueron el equipo anterior en hacerlo el 7 de mayo de 2009, contra Cleveland.

Esta fue la primera vez que los Yankees tuvieron a 12 bateadores consecutivos llegando con seguridad en una entrada desde el primer juego de una doble cartelera el 11 de septiembre de 1949, contra Washington. Estuvieron a solo dos bateadores del récord desde 1920, cuando Detroit tuvo 14 seguidos llegando en la sexta entrada contra los Yankees el 17 de junio de 1925, con el miembro del Salón de la Fama Ty Cobb conectando un cuadrangular en esa entrada.

Los Yankees anotaron 10 carreras antes de que se hiciera el primer out cuando Goldschmidt se ponchó. Rice le siguió con un triple de dos carreras, dándole dos hits extra-base multircarrera en una entrada.

“Batear una ronda completa sin outs, es increíble,” dijo Judge. “Eso es de lo que este equipo es capaz. Nos vemos contra la pared, encontramos la forma de salir de ahí y seguir presionándolos. Necesitábamos esas 13 carreras.”

Bellinger culminó la puntuación con un sencillo productor, marcando la primera vez desde 1950 que los Atléticos permitieron al menos 13 carreras en una entrada. Concedieron 14 en la primera entrada del segundo juego de una doble cartelera el 18 de junio de esa temporada.

“Realmente no sé cómo describir esa entrada,” dijo el manager de los Atléticos, Mark Kotsay. “Obviamente, las dos bases por bolas se convirtieron en un problema de inmediato. Golpe tras golpe, realmente. En algún momento, piensas que la pelota va a ir a alguien, y nunca pasó.”

En total, ocho de los nueve bateadores de los Yankees tuvieron al menos un hit y una carrera impulsada en la entrada, siendo Austin Wells la única excepción con dos bases por bolas. Todos los bateadores anotaron una carrera, siendo Volpe el tercer jugador en los últimos 50 años en tener dos hits, dos carreras y dos bases robadas en una entrada.

La entrada fue tan larga, que Volpe estaba en el círculo de espera cuando terminó el rally, esperando una tercera oportunidad al bat en la entrada.

“Me estaba preparando para batear de nuevo,” dijo Volpe. “Fue una locura. Sentí como que recorría las bases y luego me levantaba y tenía que ponerme mi equipo de nuevo. Fue una sensación genial.”

La entrada fue tan larga – 43 minutos – que el abridor de los Yankees, Will Warren, tuvo que ir al bullpen para calentarse. El lanzador derecho dijo que lanzó aproximadamente siete lanzamientos en el bullpen al final de la entrada antes de regresar al montículo.

“Cuando realizaron la segunda visita al montículo, corrí al bullpen,” dijo Warren. “Manteniéndome suelto. Pasé mucho tiempo sentado allí. Solo quería asegurarme de estar en forma para regresar después de que los chicos anotaran 13.”

El resto del día no fue tan productivo en el plato para los Yankees. En las otras ocho entradas, su único corredor en base fue cuando Bellinger recibió base por bolas al inicio del sexto, pero fue eliminado en un doble play que puso fin a la entrada.

“Hoy me salieron unas cuantas canas, pero obviamente, una gran manera de terminar un viaje por carretera realmente bueno,” dijo Boone.