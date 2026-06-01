Predicción: Noruega vs Suecia

Predicción: Partido para terminar en empate

Mejores probabilidades: 5/2

Casa de apuestas: Dachbet

Noruega y Suecia se enfrentarán en un amistoso internacional la próxima semana. El partido entre el equipo de Stale Solbakken y el equipo de Graham Potter se llevará a cabo en el Estadio Ullevaal en Oslo y está programado para comenzar a las 6 p.m., hora del Reino Unido, el lunes.

Noruega

Noruega sigue en las nubes después de clasificarse para la Copa del Mundo 2026 este verano. El equipo de Stale Solbakken ganó los ocho partidos de clasificación y confiará en hacerlo bien en el torneo.

La Roja, Blanca y Azul han sido colocados en el Grupo I junto a Francia, Senegal e Irán y confiarán en sus posibilidades de quedar en segunda posición.

Después del partido amistoso contra Suecia en Oslo el lunes, Noruega se enfrentará a Marruecos en Harrison, Estados Unidos, antes de participar en la Copa del Mundo.

Noticias del equipo:

Probablemente, Noruega se alinee en una formación 4-3-3 contra Suecia. Nyland estará en la portería. Pedersen, Ajer, Ostigard y Bjorkan serán los cuatro defensores. Thorstvedt, Berge y Thorsby se desplegarán en el centro del campo. Bobb, Haaland y Nusa serán los tres delanteros.

Suecia

Al igual que Noruega, Suecia también se ha clasificado para la Copa Mundial 2026 este verano. La Azul y Amarilla es una gran nación futbolística y estará determinada a causar impacto en el torneo.

El equipo de Graham Potter ha sido colocado en el Grupo F junto a los Países Bajos, Japón y Túnez. Suecia confiará en sus posibilidades de ganar el grupo.

Suecia ganó ambos partidos internacionales en marzo, venciendo a Ucrania 3-1 en Valencia y a Polonia 3-2 en Solna. Después de jugar contra Noruega en Oslo, Suecia se enfrentará a Grecia en Solna en otro amistoso internacional.

Noticias del equipo:

Probablemente, Suecia desplegará una formación 3-4-2-1 contra Noruega. Nordfeldt estará en la portería para el equipo visitante. Lagerbielke, Starfelt y Lindelof serán los tres defensores. Svensson, Ayari, Karlstrom y Gudmundsson serán los cuatro centrocampistas. Elanga y Nygren serán los dos mediocampistas ofensivos. Isak liderará la delantera para Suecia.

Factores clave a considerar

Noruega ha ganado 2 de sus últimos 5 partidos en todas las competiciones.

Noruega ha perdido 1 de sus últimos 5 partidos en todas las competiciones.

Noruega ha empatado 2 de sus últimos 5 partidos en todas las competiciones.

Suecia ha ganado 2 y perdido 2 de sus últimos 5 partidos en todas las competiciones.

Suecia ha empatado 1 de sus últimos 5 partidos en todas las competiciones.

Conclusión

Noruega y Suecia están en una forma similar en este momento, y es probable que el partido amistoso internacional entre ambos equipos termine en empate.

Predicción: Partido para terminar en empate

Mejores probabilidades: 5/2

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