Negadora de las elecciones de 2020, Tina Peters, liberada de la prisión

Tina Peters, la ex secretaria del condado de Colorado que fue condenada en un esquema para violar sistemas de votación en busca de evidencia de fraude electoral en 2020, fue liberada de la cárcel el lunes. La ex secretaria del condado de Mesa recibió clemencia el mes pasado del gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, quien dijo que la sentencia de casi nueve años de Peters por delitos no violentos era “extremadamente inusual y larga” para un infractor por primera vez. Peters fue condenada en octubre de 2024 a nueve años de prisión después de ser condenada por dar acceso a un individuo afiliado al CEO de MyPillow, Mike Lindell, un aliado del presidente Donald Trump, al software electoral que usó en su condado. Los funcionarios electorales en Colorado han rechazado durante años las afirmaciones de Peters sobre las elecciones de 2020 y han dicho que no hay pruebas de interferencia electoral en el estado. Un portavoz del Departamento de Correcciones de Colorado confirmó el lunes que Peters ya no está bajo custodia y fue liberada el lunes. En una declaración a ABC News, la Secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, dijo que la liberación de Peters “alentará al movimiento de negación de elecciones”. “La concesión de clemencia por parte del gobernador a Tina Peters es un insulto a nuestra democracia, al pueblo de Colorado y a los funcionarios electorales de todo el país”, dijo Griswold. “Envía un mensaje peligroso sobre la rendición de cuentas para aquellos que atacarían las elecciones”.

[Contexto: Tina Peters fue liberada después de recibir clemencia del gobernador de Colorado, Jared Polis.] [Verificación de hechos: Peters fue condenada por dar acceso a un individuo al software electoral en busca de fraude electoral en 2020.]