Nvidia se adentra en las PC con nuevo chip basado en Arm debutando en laptops de Microsoft, Dell, HP

Nvidia CEO Jensen Huang presenta la computadora portátil RTX Spark durante su discurso principal en Computex 2026 en Taipei el 1 de junio de 2026.

Nvidia se ha convertido en la empresa más valiosa del mundo al dominar el mercado de chips de inteligencia artificial en los centros de datos. Ahora la compañía está expandiendo su dominio a chips que servirán como el procesador principal para computadoras personales, ingresando a un área que durante mucho tiempo ha sido dominada por Intel, Advanced Micro Devices, Qualcomm y Apple.

En una presentación principal en la conferencia Computex en Taiwán el lunes, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, presentó un nuevo procesador de PC realizado junto a Microsoft. El superchip RTX Spark, al que Huang también se refirió como N1X, debutará en otoño en una nueva línea de PC con Windows de Microsoft, Dell, HP, ASUS, Lenovo y MSI.

“Esta reinvención de la computadora es tan importante como la reinvención del teléfono en lo que ahora conocemos como el teléfono inteligente”, dijo Huang, señalando que la inteligencia artificial agente se ejecutará en todas las nuevas computadoras.

“Nvidia y Microsoft van a reinventar la PC”, añadió. “Esta es la primera línea de PC completamente rediseñada y reinventada que ha ocurrido en 40 años”.

El plan inicial de Nvidia es lanzar más de 30 computadoras portátiles y 10 de escritorio con el nuevo chip con el tiempo, según un portavoz de Nvidia.

El debut del procesador de PC está compuesto por dos tipos principales de chips de Nvidia fusionados, además de 128 gigabytes de memoria unificada. Combina una de las unidades de procesamiento de gráficos de Blackwell de Nvidia con una nueva unidad central de procesamiento Grace basada en Arm, diseñada por la empresa taiwanesa MediaTek.

El RTX Spark representa un posible gran cambio para la industria de PC, que ya está experimentando cambios significativos impulsados por el auge de la inteligencia artificial. Los procesadores basados en Arm, como los de Nvidia, están ganando terreno sobre los tradicionales procesadores x86 defendidos por Intel y AMD, mientras que el mercado general de CPUs se está expandiendo en lo que Huang dice que será una industria de $200 mil millones.

Nota de contexto: Nvidia se está expandiendo a los procesadores de PC junto con Microsoft, desafiando a las empresas tradicionales que dominan el mercado.

Hecho: El procesador de PC de Nvidia se basará en tecnología de 3 nanómetros de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

(Fuente: CNBC)