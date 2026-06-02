Ortiz dice que el propietario Henry preocupado por los Red Sox

NEWTON, Mass. — El miembro del Salón de la Fama David Ortiz dijo que el propietario de los Boston Red Sox, John Henry, está preocupado por la dirección de su equipo en último lugar.

Hablando en su torneo de golf de celebridades –la “David Ortiz Soiree of Hearts”– el ex gran jugador de los Red Sox dijo que recientemente ha hablado con Henry sobre las luchas del club.

“Está preocupado. Tuvimos una conversación. Puedo verlo. He conocido a John por mucho tiempo, a él y a todo el equipo –a él y al (presidente) Tom Werner, todo el grupo, están trabajando para resolver las cosas y mejorar esta situación,” dijo Ortiz el lunes por la mañana en una entrevista con The Associated Press.

Boston tiene un récord de 25-33, quedando atrás de los Tampa Bay Rays, líderes de la AL East, por 12 juegos.

“Él sabe la dirección de este equipo y está preocupado por la situación del equipo más de lo que la gente piensa,” dijo.

Henry, de 76 años, junto con sus socios, compró el club en 2002. Ha tenido entrevistas limitadas en los últimos años y no ha sido parte de una conferencia de prensa del equipo desde que el club cambió al estrella Mookie Betts a los Los Angeles Dodgers en 2020.

Ortiz dijo que es difícil para los fanáticos entender que Henry sigue preocupado por la dirección del equipo debido a su comportamiento público.

“Lo que pasa es que ves a John, y John es alguien que maneja muy bien sus emociones,” dijo. “Es muy profesional en todo lo que hace. A veces, para la gente, es difícil entender esa parte de (él), pero está preocupado.”

Ortiz, de 50 años, quien se retiró después de la temporada 2016 y fue incluido en el Salón de la Fama en 2022, dijo que Henry quiere que el club vuelva a tener éxito como en 2004 a 2018 cuando ganó cuatro títulos de la Serie Mundial.

“Me senté a hablar con John, y quiere resolverlo. Quiere tener la fórmula para regresar a los viejos tiempos,” dijo. “No es como si simplemente se rindiera. A veces la gente no entiende la forma en que va este juego, es difícil mantenerse ahí arriba.”

Henry también es propietario del equipo de fútbol inglés Liverpool, que despidió a su entrenador, Arne Slot, el sábado.

Los Red Sox despidieron al manager Alex Cora y a cinco entrenadores en abril.

El mes pasado, un avión pequeño voló sobre el Fenway Park con una pancarta implorando a la propiedad vender el equipo.

Al preguntar si Henry también estaba preocupado por los fanáticos, Ortiz dijo que el propietario piensa en todo.

“Cuando te preocupas, te preocupas por todo en general. Te preocupas por el equipo, te preocupas por los fanáticos y te preocupas por cómo está todo moviéndose alrededor,” dijo. “Te digo, el jefe está trabajando, está trabajando. Está trabajando en poner las piezas para que las cosas mejoren por aquí.”

El torneo de golf de Ortiz apoya al Fondo Infantil David Ortiz, que ha proporcionado cirugías cardíacas salvadoras para más de 1,900 niños en Nueva Inglaterra y en su país natal, la República Dominicana, y ha ayudado a casi 19,000 con atención cardíaca.

El miembro del Salón de la Fama y ex relevista de los Yankees Mariano Rivera estaba entre las celebridades presentes.