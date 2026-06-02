Predicción: Turquía vs Macedonia del Norte

Contexto: Este artículo presenta un vistazo a un amistoso entre Turquía y Macedonia del Norte en el Estadio Chobani en Fenerbahce Sukru Saracoglu. Turquía se está preparando para la Copa Mundial 2026, mientras que Macedonia del Norte busca poner fin a una racha sin victorias.

Turquía viene con impulso y una racha invicta, mientras que Macedonia del Norte ha tenido dificultades ofensivas. Se espera que Turquía lidere el partido, pero Macedonia del Norte buscará mantenerse competitiva.

Turquía tiene un ligero favoritismo en el enfrentamiento debido a su momento actual y su capacidad ofensiva. La defensa de Macedonia del Norte será fundamental para intentar contener a Turquía.

Hechos adicionales: Turquía viene de una racha invicta y se enfrenta a lesiones de jugadores clave como Çalhanoğlu y Yıldız. Macedonia del Norte ha tenido problemas para marcar goles y confiará en su disciplina defensiva para obtener un resultado positivo.

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Preparándose para la Copa del Mundo 2026, un equipo de Turquía en forma recibe a Macedonia del Norte en el Estadio Chobani en Fenerbahce Sukru Saracoglu el lunes por la noche.

Las Estrellas Crecientes buscarán llevar el impulso al torneo, mientras que los Linces llegan con la esperanza de poner fin a una racha sin victorias y lograr un resultado respetable.

Turquía llega a este amistoso en excelente estado, con el equipo de Vincenzo Montella construyendo un verdadero momento antes de su primera aparición en la Copa del Mundo en 24 años. La clasificación se aseguró de manera dramática con una victoria en los playoffs por 1-0 sobre Kosovo a fines de marzo, gracias a un gol decisivo en la segunda mitad de Kerem Akturkoglu.

Ese resultado no solo confirmó su lugar en América del Norte sino que también extendió la racha invicta de Turquía a seis partidos, una secuencia que incluye cinco victorias desde un resonante triunfo por 6-1 sobre Bulgaria. La confianza ha crecido constantemente durante ese período, respaldada por sólidas actuaciones defensivas y una producción ofensiva en mejora.

Las Estrellas Crecientes solo han concedido cuatro goles en sus últimos seis partidos y han mantenido tres porterías en cero en sus cuatro salidas más recientes, subrayando el equilibrio que Montella ha buscado inculcar. Al mismo tiempo, han marcado 16 goles en ese mismo tramo, destacando su capacidad para controlar los partidos en ambos extremos del campo.

Con su primer partido en la Copa del Mundo contra Australia acercándose rápidamente el 14 de junio, este partido representa una oportunidad crucial para ajustar tácticas y mantener el ritmo. La forma en casa de Turquía proporciona un estímulo adicional, con solo una derrota registrada en suelo local desde junio de 2024.

Sin embargo, Montella tendrá que gestionar algunas ausencias. El delantero de la Juventus, Kenan Yildiz, no está disponible mientras continúa recuperándose de una lesión muscular, privando a Turquía de una de sus amenazas ofensivas más versátiles. El capitán Hakan Calhanoglu también está lidiando con un problema muscular menor y es poco probable que participe, lo que significa que se espera que el centrocampista del Borussia Dortmund Salih Ozcan se asocie con Ismail Yuksek en el centro del campo.

En defensa, Ahmetcan Kaplan sigue fuera de juego por lesión, obligando a Montella a depender de una pareja de centrales formada por Ozan Kabak y Abdulkerim Bardakci. Por los costados, Zeki Celik y Ferdi Kadioglu están listos para brindar amplitud y apoyo en ambas fases del juego.

Más adelante, se espera que Baris Alper Yilmaz se una a la unidad de ataque junto a Orkun Kokcu y Arda Guler, apoyando al delantero Kerem Akturkoglu, quien continúa liderando la línea con confianza después de sus recientes contribuciones decisivas.

Macedonia del Norte se acerca a este partido desde un punto de vista muy diferente, habiendo vuelto a quedarse corta en su intento de clasificarse para la Copa del Mundo. A pesar de un buen comienzo en la clasificación, sumando siete puntos en sus primeros cuatro partidos, su campaña se desmoronó en las etapas finales, con tres derrotas en sus últimos cuatro partidos dejándolos muy lejos de las posiciones de playoffs.

Aun así, los Linces han mostrado signos de resistencia en los últimos encuentros. Dos empates seguidos sin goles contra Bosnia-Herzegovina y la República de Irlanda resaltan su organización defensiva, incluso si las dificultades ofensivas continúan limitando su efectividad.

De hecho, marcar goles ha sido un problema importante. Macedonia del Norte no ha logrado encontrar la red en cuatro de sus últimos cinco partidos, con su único gol reciente llegando en una abultada derrota por 7-1 ante Gales durante la clasificación. Esta falta de contundencia ha contribuido a una racha de siete partidos sin victorias, una secuencia que estarán ansiosos por romper en Estambul.

A pesar de esas dificultades, hay signos alentadores. Los Linces solo han perdido dos de sus últimos ocho partidos y han registrado tres porterías en cero en sus últimos cinco, demostrando su capacidad para mantenerse competitivos, especialmente contra oponentes más fuertes.

Macedonia del Norte está desprovista del extremo Daniel Musovski, lo que reduce sus opciones ofensivas en los costados. Como resultado, se espera que una combinación de Eljif Elmas y Bojan Miovski brinde apoyo detrás del delantero central Elmin Rastoder.

Defensivamente, el entrenador en jefe Goce Sedloski probablemente nombrará una línea defensiva de tres jugadores sin cambios, con Gjoko Zajkov, Darko Velkovski y Visar Musliu formando el núcleo de una defensa disciplinada. Se espera que el veterano portero Stole Dimitrievski dirija la línea defensiva, mientras que Macedonia del Norte apunta a frustrar a sus anfitriones y permanecer compactos.

Conclusión

Turquía entra en el enfrentamiento con un claro impulso, aunque las lesiones de figuras clave como Çalhanoğlu y Yıldız limitan parte de su fluidez ofensiva. Su equilibrio, solidez defensiva y fuerte forma en casa deberían hacerlos favoritos para asegurar un resultado positivo antes de la Copa del Mundo.

Las actuaciones recientes de Macedonia del Norte sugieren que pueden mantenerse organizados y competitivos, pero su falta de amenaza ofensiva sigue siendo una preocupación. Si desean obtener algo de este partido, tendrán que confiar en gran medida en la disciplina defensiva y momentos de calidad individual.

Si bien los visitantes pueden ofrecer resistencia, la forma superior y las opciones ofensivas de Turquía deberían verlos salir victoriosos, continuando sus preparativos con buen pie antes de dirigirse a América del Norte.

Veredicto: Total de goles en casa por encima de 2.5 Mejores probabilidades: 23/20 Casa de apuestas: 888sport