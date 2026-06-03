Inglaterra: El centrocampista del Bournemouth Alex Scott podría debutar con la absoluta en amistosos

El mediocampista del Bournemouth Alex Scott está listo para hacer su debut con Inglaterra en los próximos partidos de preparación para la Copa del Mundo en Estados Unidos.

Scott, Rio Ngumoha, Josh King, Jason Steele y Ethan Nwaneri viajaron como miembros suplementarios del equipo de Inglaterra para su campo de preparación en Florida.

Esto se produce mientras esperan las llegadas del cuarteto del Arsenal Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze y Noni Madueke y el portero del Crystal Palace Dean Henderson tras su participación en las finales europeas.

Henderson debe llegar en las próximas 24 horas, y se espera que los cuatro restantes se presenten a trabajar durante el fin de semana.

Se entiende que las cinco selecciones adicionales, a pesar de no estar incluidas en el plantel completo de Thomas Tuchel para la Copa del Mundo, son elegibles para jugar en los amistosos contra Nueva Zelanda y Costa Rica.

El quinteto también permanecerá en Florida durante el campamento y no regresará cuando los cinco jugadores restantes se presenten a trabajar.

Scott fue nombrado en el equipo provisional de 55 hombres de Tuchel para el torneo, lo que significa que de los cinco jugadores suplementarios, solo él tiene posibilidades de ingresar al equipo completo de la Copa del Mundo en esta etapa en caso de que ocurra alguna lesión.

Teniendo esto en cuenta, el jugador de 22 años tiene muchas posibilidades de hacer su debut internacional en uno de los próximos amistosos antes de emprender sus vacaciones de verano.

Scott obtuvo su primera convocatoria absoluta para los partidos de noviembre contra Serbia y Albania, pero no apareció.

Luego, Tuchel dejó a Scott fuera del equipo para enfrentar a Japón y Uruguay en marzo antes de excluirlo de su último partido de la Copa Mundial de 26 hombres.

Pero al explicar por qué decidió traer cinco jugadores adicionales a los EE. UU. para su campamento previo al torneo, el entrenador de Inglaterra dijo: “Estoy muy feliz de que estos muchachos estén con nosotros, especialmente Alex, que estaba con nosotros en la lista de 55 y también recibió una especie de llamada telefónica decepcionante, porque no pasó el primer corte. Pero su reacción fue sobresaliente, el compromiso, el deseo de estar en el precampamento y simplemente estar un paso más cerca del equipo ni siquiera fue una cuestión para él.

“Me mostró su carácter y su espíritu, así que estoy encantado de que esté con nosotros porque estuvo muy cerca”.