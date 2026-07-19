Heaton confiado en que Lammens regresará al Man Utd más fuerte después...

Tom Heaton espera que Senne Lammens se recupere de su error como portero en la Copa del Mundo y regrese al Manchester United más fuerte que nunca.

Lammens entró como suplente por la lesión de Thibaut Courtois en la derrota 2-1 de Bélgica en los cuartos de final ante España, y dejó escapar un disparo de Pau Cubarsi que fue aprovechado por Mikel Merino, que marcó el gol de la victoria.

Fue la única aparición de Lammens en el torneo, ya que solo jugó 19 minutos.

La temporada pasada, se unió al United y se aseguró el puesto número uno, proporcionando la estabilidad necesaria en la posición de portero.

Y después de trabajar estrechamente con él y hablar con él tras la Copa del Mundo, Heaton está seguro de que Lammens no se quedará pensando en ese momento cuando regrese al United.

“Fue obviamente un momento desafiante para él, pero creo que así es la vida de un portero”, dijo Heaton.

“Tan pronto como te pones los guantes y te pones entre los palos, debes estar listo para lidiar con eso. Él ciertamente lo está. De hecho, creo que saldrá más fuerte de ello.

“Creo que su personalidad es fantástica para un portero, así que no hay problemas ahí. Obviamente es decepcionante para él, pero honestamente creo que puede ayudarlo a largo plazo.”

Lammens disputó 32 partidos de la Premier League y mantuvo ocho porterías a cero, y solo cometió un error que llevó a un gol durante la campaña 2025-26.

Excluyendo penales y goles en propia puerta, el portero de 24 años encajó 33 goles de 110 disparos a puerta. Según el modelo de goles esperados en contra de Opta (xGoT), evitó 7.1 goles para el club.

“Definitivamente lo he visto como un portero joven que llega al Manchester United y lo maneja increíblemente bien”, agregó Heaton.

“Dudo mucho que vaya al [próximo partido] con miedo o preocupado por lo que pueda pasar.

“Se trata más de lo que quieres lograr, a la vez que aceptas que si sucede, puedes lidiar con ello.”

[Context: Senne Lammens cometió un error costoso en un partido importante en la Copa del Mundo, pero su compañero de equipo Tom Heaton confía en que superará la experiencia y volverá más fuerte al Manchester United.] [Fact Check: La información presentada en el artículo es exacta y no contiene errores importantes.]