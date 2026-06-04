Enjuiciamiento de la tortura sexual en tiempos de guerra: La trayectoria desigual de la jurisprudencia internacional.

La violencia sexual en los conflictos armados rara vez es producto de unos pocos soldados indisciplinados. En las principales guerras de hoy en día, frecuentemente se emplea como un método deliberado de dominación, castigo y control. La violación, la mutilación genital y la electrocución, la desnudez forzada y otras formas de abuso sexual se utilizan para humillar a individuos, extraer información, castigar la supuesta deslealtad y aterrorizar a las comunidades, y a menudo con el conocimiento, la tolerancia o la dirección de quienes tienen autoridad.

Las pruebas de conflictos contemporáneos son abrumadoras. En Ucrania, las fuerzas rusas han cometido violaciones, electrocuciones genitales y castraciones simuladas contra civiles y prisioneros de guerra, con una proporción significativa de hombres como víctimas. En la República Democrática del Congo, las Naciones Unidas han documentado desde hace tiempo una amplia violencia sexual, incluido un aumento brusco en el abuso infantil y las violaciones en grupo. La Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ha advertido sobre la violencia sexual armada en Sudán. Después de los ataques del 7 de octubre de 2023, informes creíbles han documentado torturas sexuales infligidas a víctimas e rehenes israelíes en Gaza, así como torturas sexuales a detenidos palestinos en custodia israelí. La investigación médica confirma la tortura sexual sistemática de detenidos, en particular hombres, durante el conflicto sirio.

Estos no son actos aislados o incidentales. Están integrados dentro de sistemas más amplios de coerción y violencia, a menudo utilizados junto con otros métodos, como golpes, posiciones de estrés y privaciones, para quebrantar la voluntad de las víctimas y las comunidades. En mi informe a la Asamblea General como Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura (A/79/181), estaba claro que la violencia sexual en tiempos de guerra casi invariablemente satisface los elementos de tortura u otros actos inhumanos. Argumenté que hay sólidas razones por las que debe investigarse y procesarse en consecuencia. Ese informe, junto con el desarrollo de estándares prácticos como el Protocolo de Estambul y las iniciativas centradas en los supervivientes, como el Código Murad, refleja un reconocimiento creciente de que la violencia sexual debe entenderse dentro de la arquitectura más amplia del abuso coercitivo. Sin embargo, a pesar de los avances, los delitos sexuales en tiempos de guerra siguen siendo poco investigados y poco procesados, y a menudo se presentan de forma limitada como conductas oportunistas o se reducen a estereotipos de género que ocultan tanto la diversidad de las víctimas como la naturaleza estructural de la violencia.

Este trabajo se basa en ese trabajo previo. A través de una revisión de la jurisprudencia histórica y reciente, desde los tribunales ad hoc hasta los desarrollos en la Corte Penal Internacional, así como enfoques legales y normativos en evolución, examina cómo y por qué la violencia sexual ha sido reconocida como una forma de tortura, y las complejidades y ventajas de tal acusación. Sigue la dirección del viaje: desde una claridad legal temprana hasta un reconocimiento reacio y confuso, hasta una clarificación doctrinal, y hoy en día, a inconsistencias más recientes en la aplicación. También identifica lo que sigue faltando y finalmente se pregunta si los investigadores, fiscales y tribunales están preparados para responsabilizar a los perpetradores por torturas de naturaleza sexual de la misma manera que se procesan por tortura no sexual, y hacerlo de manera consistente y rigurosa.

Jurisprudencia Pre-ICC

La violencia sexual en tiempos de guerra es una violación antigua que desde hace tiempo ha sido reconocida legalmente como una conducta prohibida en conflictos, sin embargo, las condenas han quedado rezagadas.

La primera obra integral de sistematización de las leyes internacionales de guerra en 1625, De jure belli ac pacis, de Hugo Grocio, concluyó que la violación, expresada como “la violación de mujeres”, “no debe quedar impune en la guerra al igual que en la paz”. En el Código Lieber de 1863, la violación contra los habitantes del país invadido fue explícitamente prohibida, castigada con la muerte, siendo asesinados en el acto por desobedecer una orden de abstenerse de tal violencia, o por un castigo severo (artículos 44 y 47). La tortura para obtener confesiones fue enumerada por separado como una forma ilegal de crueldad (artículo 16).

Los Reglamentos anexos a la Convención de La Haya de 1907 (IV) prohibían implícitamente la violación y el asalto sexual en forma de protección del honor y los derechos familiares (artículo 46). La Comisión de Crímenes de Guerra de 1919 establecida después de la Primera Guerra Mundial, incluyó “violación” y “secuestro de chicas y mujeres con el propósito de prostitución forzada” en la lista de crímenes de guerra. La tortura estaba en la misma lista de “violaciones de las leyes y costumbres de la guerra”. El Artículo 3 de la Convención de Ginebra de 1929 prohibía implícitamente la violencia sexual y la violación al disponer que “los prisioneros de guerra tienen derecho al respeto de su persona y honor. Las mujeres serán tratadas con toda consideración debida a su sexo”.

Luego vinieron las Cartas de Núremberg y Tokio después de la Segunda Guerra Mundial, que no, contrariamente a las reglas anteriores, enumeraban explícitamente los crímenes sexuales como crímenes de guerra. Aunque las violaciones sexuales se documentaron en la guerra, fueron juzgadas bajo el rubro de “tortura”. El Tribunal de Núremberg reconoció implícitamente la violencia sexual como “formas escandalosas de tortura” (p. 493). La Ley del Consejo de Control Nº 10, utilizada en los juicios posteriores celebrados por las fuerzas aliadas, enumeró la violación como un crimen contra la humanidad. En Tokio, la violación se juzgó como “trato inhumano”, “malos tratos”, “malos tratos” y “falta de respeto al honor y los derechos familiares”.

Del mismo modo, las disposiciones de los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a infracciones graves y el Artículo 3 común no prohíben expresamente la violación u otros delitos sexuales. Sin embargo, la violación, la prostitución forzada y el asalto indecente contra mujeres están expresamente prohibidos en el Artículo 27 de la Cuarta Convención de Ginebra, el Artículo 4(1) y 4(2) del Protocolo Adicional II, y el Artículo 76(1) del Protocolo Adicional I.

Vayamos al frente de los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia (TPIY) y Rwanda (TPIR). Las sentencias clave del TPIY establecieron principios cruciales. En Tadić, aunque la acusación incluía cargos por tortura y violación en grupo de detenidas, esas acusaciones no se siguieron debido a la falta de pruebas directas suficientes. Sin embargo, Tadić fue condenado por obligar a prisioneros masculinos a abusar sexualmente unos de otros, una conducta capaz de calificar como tortura; las condenas se dictaron por “tratos inhumanos” y “causar intencionalmente un gran sufrimiento”. La sentencia también abordó si un solo acto de violación o tortura puede constituir un crimen de lesa humanidad, afirmando que incluso un acto aislado puede calificar si forma parte o es facilitado por un sistema más amplio de persecución o terror.

En el caso de Celebişi (Musi, Delic, Delalic y Landzo), el subcomandante del campo, Hazim Delic, fue condenado por tortura por múltiples violaciones a una mujer cometidas en detención. Ante la ausencia de la violación como crimen grave en el Estatuto del TPIY, las violaciones se presentaron como “tortura o trato inhumano”. La Sala de Juicio sostuvo que “[C]uando la violación y otras formas de violencia sexual cumplan con los criterios [de tortura], entonces constituirán tortura, al igual que cualquier otro acto que cumpla con estos criterios”. En Furundzi, se determinó que obligar a ver ataques sexuales graves a otra persona era tortura y los jueces del TPIY encontraron de manera inequívoca que “cualquier forma de cautiverio vicia el consentimiento”.

En Kunarac, el TPIY sostuvo que “[e]l dolor o sufrimiento severos, requeridos por la definición del delito de tortura, pueden decirse que están establecidos una vez que se haya comprobado la violación, ya que el acto de violación implica necesariamente dicho dolor o sufrimiento”. Este caso también eliminó el requisito de funcionario público para la tortura que se aplicaba en casos posteriores.

El TPIR extendió estos principios. En Akayesu, el TPIR declaró que la violación, al igual que la tortura, se utiliza para intimidar, degradar, humillar, discriminar, castigar, controlar o destruir. También reconoció la violación como un acto constitutivo de genocidio cuando se utiliza con la intención específica de destruir a un grupo protegido. En Semanza, el TPIR encontró que la violación de mujeres debido a su etnia constituía tortura como crimen de lesa humanidad.

Los tribunales híbridos también ampliaron la jurisprudencia. Las Cámaras Extraordinarias de Camboya sostuvieron en Duch que la violación podía ser enjuiciada como tortura. Las Cámaras Africanas Extraordinarias (CAE) en Habré reconocieron que tanto hombres como mujeres detenidos sufrieron violencia sexual y malos tratos bajo el régimen de Habré, incluso cuando su análisis se centró en los actos cometidos contra mujeres. Habré fue condenado por violación y abuso sexual como crímenes de lesa humanidad y tortura. La Cámara de Crímenes de Guerra de Bosnia y Herzegovina permite cargos acumulativos y condenas por violación y tortura. En el caso de Goran Mrša, la Cámara sostuvo que esto estaba permitido siempre que “cada uno de los crímenes contenga un elemento distinto que requiere la prueba de un hecho no requerido por otros crímenes (para la violación – penetración sexual; para la tortura – el propósito prohibido).”

Los Problemas en la CPI

El Estatuto de Roma de la CPI incluyó deliberadamente la violación, la esclavitud sexual, el embarazo forzado y otras formas de violencia sexual como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad distintos. Esto se consideró una mejora con respecto a los estatutos del TPIY y del TPIR para el avance de la persecución de los delitos basados en el sexo. A pesar de esto, las condenas han sido extremadamente limitadas.

Solamente seis de los 33 casos completados por la CPI han abordado significativamente los delitos sexuales. Las primeras investigaciones de la Oficina del Fiscal (OTP) fueron criticadas por no priorizar los crímenes sexuales y de género. Incluso cuando se incluyeron cargos, la Cámara de Primera Instancia a veces se negó a confirmarlos.

Los contratiempos iniciales incluyeron a Katanga, donde a pesar de que el tribunal encontró que se habían cometido violaciones y esclavitud sexual, el acusado fue absuelto de esos cargos debido a lo que podría considerarse un estándar de prueba más alto para los modos de responsabilidad de dichos crímenes. En Bemba, se rechazaron los cargos acumulativos por tortura y violación, y la condena por violación fue anulada en apelación debido nuevamente al enfoque estricto de los modos de responsabilidad.

Progresos siguieron a la primera Política de la OTP sobre Delitos Sexuales y de Género (SGBC) en 2014. Ntaganda fue declarado culpable de violación intrapartidaria y esclavitud sexual. En Ongwen, la CPI determinó que la esclavitud de mujeres y niñas que luego fueron distribuidas a miembros de brigadas para tener relaciones sexuales forzadas constituía tortura como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad.

La Política de la OTP de 2023 sobre Delitos Basados en el Género reconoce la tortura sexualizada. Asegura que si las pruebas cumplen con los elementos distintos tanto de la violación como de la tortura, es apropiado presentar cargos acumulativos. En un caso reciente, Ali Kushayb/Al-Rahman, hubo cargos acumulativos y condenas tanto por tortura como por persecución de género.

Contratiempos más recientes incluyen la sentencia de Yekatom y Ngaïssona, donde solo un líder fue acusado de violación y absuelto porque el Tribunal sostuvo que no se había establecido el elemento mental para ayudar o instigar la violación. No fue suficiente, dijo el Tribunal, que la perpetración de la violación fuera “conocimiento común”. Este alto estándar de prueba contrasta notablemente con lo que sabemos: que la violencia sexual en la guerra es frecuente y plantea preguntas sobre la impunidad.

Finalmente, Al Hassan fue absuelto de todos los cargos de la SGBC, a pesar de que la mayoría encontró que se habían establecido los elementos de los crímenes y su responsabilidad en virtud del Artículo 25(3)(d). Un aspecto notable fue una opinión en disidencia que rechazaba la suficiencia de las pruebas indirectas utilizadas para respaldar los cargos de violación. Esta precaución judicial y las absoluciones en los casos más recientes de la CPI subrayan los persistentes desafíos para lograr condenas por violencia sexual.

El Camino a Seguir

A lo largo de décadas de jurisprudencia, desde los tribunales ad hoc hasta los desarrollos más recientes en políticas en la CPI, ahora está bien establecido que la violencia sexual en conflictos armados con frecuencia cumple con la definición legal de tortura cuando se inflige intencionalmente para castigar, coaccionar, intimidar o discriminar, y ocurre en situaciones de custodia, control o desequilibrio de poder. La ley ya no es el principal obstáculo. La dificultad radica en la aplicación.

La tarea por delante no es reemplazar los marcos legales existentes sobre violación y otras formas de violencia sexual, sino aplicarlos junto a ellos y, cuando sea apropiado, a través de la ley establecida de la tortura. El reconocimiento de la violencia sexual como tortura no disminuye la gravedad ni la autonomía de delitos como la violación; más bien, los refuerza al situar tales actos dentro de una de las prohibiciones más claras y absolutas del derecho internacional. Sin embargo, no es necesario establecer los crímenes sexuales subyacentes para establecer la tortura; solo se deben tratar los elementos del delito de tortura en sí.

En la práctica, el marco de la tortura ofrece una lente legal más consistente y objetiva entre jurisdicciones, especialmente donde las barreras culturales, probatorias o doctrinales han limitado históricamente la persecución de los delitos sexuales. También es inherentemente inclusivo y no género específico, capturando el espectro completo de víctimas: mujeres, hombres, niños, niñas y personas LGBTI, y permitiendo un relato más completo del abuso en tiempos de guerra. Importante, puede cambiar la narrativa lejos del estigma y el silencio a menudo asociados con la violencia sexual, y hacia la condena inequívoca de los perpetradores por actos de crueldad y dominación. A lo largo de los años, los expertos han desarrollado estándares de investigación, como el Protocolo de Estambul y orientación complementaria sobre entrevistas efectivas, para documentar la tortura en contextos donde la evidencia física es escasa y el testimonio del sobreviviente es fundamental.

Para los practicantes militares y los involucrados en el derecho de conflictos armados, esto no es un refinamiento doctrinal abstracto, sino una cuestión de consecuencia operativa. Cuando la violencia sexual alcanza el umbral legal de la tortura, se comprometen las obligaciones más altas en virtud de los Convenios de Ginebra, la Convención contra la Tortura y el derecho internacional consuetudinario: prevención, responsabilidad de mando, investigación, enjuiciamiento y