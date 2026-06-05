La selección francesa, candidata a la Copa del Mundo, tuvo un mal comienzo en sus preparativos al desperdiciar una ventaja en el descanso para perder 2-1 ante Costa de Marfil en Nantes.

El centrocampista del Manchester City, Rayan Cherki, abrió el marcador al borde del descanso con un buen gol después de pasar a varios defensores.

Pero Guela Doue empató el juego poco después del descanso antes de que Amad Diallo del Manchester United marcara el gol de la victoria en el minuto 84 para dar un golpe a Les Bleus antes de dirigirse a América del Norte, y dar un impulso enorme a Costa de Marfil antes de su campaña.

Cherki abre el marcador con estilo

El equipo de Didier Deschamps controló gran parte del período inicial y creó las mejores oportunidades, con Kylian Mbappe a punto de igualar el récord de goles de Olivier Giroud.

El capitán de Francia fue detenido desde corta distancia por Yahia Fofana, quien realizó una excelente parada temprana para mantener a los visitantes en un nivel.

Adrien Rabiot luego disparó por poco por encima desde la distancia mientras Les Bleus seguían dictando el ritmo.

Michael Olise fue el siguiente en poner a prueba a Fofana después de una jugada de ataque fluida, pero el portero de Costa de Marfil se mantuvo a la altura de la tarea.

Costa de Marfil ofreció momentos de amenaza ocasional, con Simon Adingra cabeceando por encima antes de forzar a Mike Maignan a actuar después de capitalizar un pase flojo de Aurélien Tchouameni.

Francia finalmente pudo hacer que la presión contara en el borde del descanso a través de Cherki.

El mediocampista del Manchester City bailó por la defensa de Costa de Marfil antes de disparar un final compuesto más allá de Fofana para dar a los anfitriones una merecida ventaja.

Francia colapsa en la segunda mitad

Deschamps realizó cinco cambios en el intervalo, incluida la retirada de Mbappe, pero las alteraciones desconcertaron el ritmo de Francia.

Costa de Marfil empató ocho minutos después del reinicio cuando Nicolas Pépé deslizó a Guela Doue en un gol y el defensor del Estrasburgo terminó con confianza ante Maignan.

Los visitantes completaron la remontada seis minutos antes del final cuando Doue se convirtió en proveedor, encontrando a Amad Diallo, quien realizó un formidable final de primera intención más allá del portero de Francia.

Se aseguró la primera victoria de Costa de Marfil sobre Francia y le dio a Emerse Fae un resultado memorable, mientras que Deschamps tuvo que reflexionar sobre una derrota que expuso vulnerabilidades defensivas antes de la Copa del Mundo.