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Por qué los periodistas son cada vez más blanco en zonas de conflicto

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Gabriel Sánchez
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Â JournalismPakistan.com |
Â Publicado: 4 de junio de 2026 | Â Informe Especial de JP

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Por qué los periodistas son cada vez más blanco en zonas de conflicto

Reporteros en Gaza, Ucrania, Sudán y Myanmar enfrentan amenazas crecientes a medida que combatientes, gobiernos y milicias apuntan cada vez más al periodismo independiente. Esto refleja una lucha más amplia sobre la información, el acceso y las narrativas públicas.

Los reporteros que cubren guerras y conflictos armados se enfrentan a peligros crecientes ya que los combatientes, gobiernos, milicias y actores no estatales ven cada vez más la cobertura independiente como una amenaza estratégica en lugar de un servicio público neutral. Desde Gaza y Ucrania hasta Sudán y Myanmar, los reporteros operan en entornos donde las líneas entre objetivos militares, guerra de información y cobertura mediática se han vuelto cada vez más borrosas.

Las organizaciones defensoras de la libertad de prensa, los observadores de los medios y los organismos internacionales han advertido repetidamente que los periodistas están siendo asesinados, heridos, detenidos, amenazados o impedidos de informar en zonas de conflicto a tasas alarmantes. La tendencia refleja no solo los peligros físicos de la guerra, sino también una lucha más amplia sobre la información, el control de la narrativa y la percepción pública.

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Gabriel Sánchez
Gabriel Sánchez
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Soy Gabriel Sánchez, graduado en Comunicación Social con orientación en deportes de la Universidad Nacional de La Plata. Inicié mi carrera en 2016 en Radio Continental Formosa, informando sobre competencias locales y nacionales. Me especializo en fútbol profesional y ligas regionales, con énfasis en estadísticas y análisis de rendimiento de los jugadores.

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