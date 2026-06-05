Por qué los periodistas son cada vez más blanco en zonas de conflicto

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Â Publicado: 4 de junio de 2026 | Â Informe Especial de JP

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Reporteros en Gaza, Ucrania, Sudán y Myanmar enfrentan amenazas crecientes a medida que combatientes, gobiernos y milicias apuntan cada vez más al periodismo independiente. Esto refleja una lucha más amplia sobre la información, el acceso y las narrativas públicas.

Los reporteros que cubren guerras y conflictos armados se enfrentan a peligros crecientes ya que los combatientes, gobiernos, milicias y actores no estatales ven cada vez más la cobertura independiente como una amenaza estratégica en lugar de un servicio público neutral. Desde Gaza y Ucrania hasta Sudán y Myanmar, los reporteros operan en entornos donde las líneas entre objetivos militares, guerra de información y cobertura mediática se han vuelto cada vez más borrosas.

Las organizaciones defensoras de la libertad de prensa, los observadores de los medios y los organismos internacionales han advertido repetidamente que los periodistas están siendo asesinados, heridos, detenidos, amenazados o impedidos de informar en zonas de conflicto a tasas alarmantes. La tendencia refleja no solo los peligros físicos de la guerra, sino también una lucha más amplia sobre la información, el control de la narrativa y la percepción pública.