Inglaterra vs Nueva Zelanda: Alineaciones amistosas internacionales, estadísticas y previa, canal de TV, transmisión en línea en vivo y predicción para el partido de calentamiento de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El primer amistoso previo a la Copa del Mundo de Inglaterra en Estados Unidos será parte de una “progresión” cuando se enfrenten a Nueva Zelanda en Tampa el sábado.

Inglaterra se enfrentará a Costa Rica en Orlando cuatro días después, y luego se enfrentarán a Croacia en su primer partido del torneo el 17 de junio (21:00 BST).

“Para nosotros, como chicos, es una oportunidad para acostumbrarnos los unos a los otros en el campo, crear conexiones y llevar lo que hacemos durante las semanas previas a esos primeros partidos fuera del campo de entrenamiento”, dijo Stones al canal oficial de Inglaterra.

Nueva Zelanda venció a Nueva Caledonia en marzo de 2025 para permanecer invicto en 28 partidos en la clasificación de Oceanía y llegar a la Copa del Mundo por tercera vez, después de 1982 y 2010.

Clasificados en el puesto 75 del mundo, fueron derrotados 4-0 por Haití en el puesto 81 en Miami el miércoles en una actuación descrita por el entrenador Darren Bazeley como carente de “efectividad y crueldad”.

“Nos hemos defendido muy bien en varios partidos en los últimos años y no hemos concedido cuatro goles, no hemos concedido goles así”, reflexionó Bazeley, cuyo equipo había estado en Florida durante una semana y se enfrentará a Irán en su primer partido de la Copa del Mundo el 16 de junio (02:00).

“Es una lección realmente dura, especialmente con los partidos de Inglaterra y luego la Copa del Mundo que se acercan. Trabajamos duro pero nos faltó calidad en momentos”.

[Contexto: Inglaterra y Nueva Zelanda se preparan para la Copa del Mundo con amistoso en Estados Unidos.]

El defensa lateral derecho Ben White fue convocado por Inglaterra en marzo pero se perderá las finales debido a una grave lesión de rodilla.

La condición física del defensa central Stones está en duda después de haberse perdido gran parte de su última temporada en el Manchester City con problemas, incluida una lesión en la pantorrilla que mantuvo al jugador de 32 años fuera hasta mediados de abril.

El centrocampista Declan Rice y los delanteros Bukayo Saka, Eberechi Eze y Noni Madueke podrían descansar después de participar en la derrota del Arsenal en la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain el sábado pasado.

Los miembros de la plantilla de entrenamiento Alex Scott, Rio Ngumoha, Josh King, Jason Steele y Ethan Nwaneri no son elegibles para jugar en la Copa del Mundo pero podrían hacer su debut con Inglaterra en los partidos de preparación.

[Verificación de hechos: Información sobre lesionados y jugadores no disponibles para Inglaterra y Nueva Zelanda.]

El máximo goleador de Nueva Zelanda, con 45 goles, Chris Wood, regresó de una grave lesión de rodilla para el Nottingham Forest en abril y jugó 60 minutos contra Haití.

El influyente lateral derecho Tim Payne se perdió dos meses de la temporada con una clavícula rota y ha tenido dos problemas menores de isquiotibiales desde entonces.

Sarpreet Singh sufrió una lesión significativa en la rodilla en febrero pero se considera lo suficientemente en forma como para unirse al equipo, jugando la primera mitad contra Haití.

[Fuente: Noticia sobre la preparación de Inglaterra y Nueva Zelanda para la Copa del Mundo de Fútbol.]