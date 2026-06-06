Phoebe Bridgers Anuncia la Gira de Arena sin Teléfono 2026.

Horas después de ofrecer un espectáculo impresionante en el Madison Square Garden de Nueva York, Phoebe Bridgers ha revelado una gira oficial para 2026.

Llamada Lost Tour, la gira comenzará en Indianápolis el 15 de septiembre. Recorrerá el otoño, pasando por Nueva York (dos noches en Brooklyn), Los Ángeles (dos noches en Inglewood) y Nashville antes de dirigirse al Reino Unido y Europa en noviembre.

El gran indie Alex G abrirá para Bridgers en América del Norte, mientras que Isaac Wood (anteriormente de la banda Black Country, New Road) la acompañará en el Reino Unido y Europa. La gira culminará el 12 de diciembre en Suecia.

Al igual que los íntimos conciertos acústicos con los que ha sorprendido a los fans en todo el país durante el último mes, el Lost Tour será completamente libre de teléfonos. Todos los dispositivos electrónicos, incluidos los relojes inteligentes y otros accesorios, se guardarán en bolsas Yondr al entrar.

Un dólar de cada entrada será donado a RAINN, una organización contra la violencia sexual. Las entradas generales estarán disponibles el 12 de junio.

Las recientes presentaciones en solitario de Bridgers marcan sus primeras actuaciones desde la gira mundial de su álbum de 2020, “Punisher”, y su gira con boygenius, su supergrupo junto a Lucy Dacus y Julien Baker, ambas concluidas en 2023. Todavía no ha anunciado un nuevo álbum, que será su tercer lanzamiento de estudio. Mientras tanto, desconectémonos y disfrutemos del espectáculo.

Fechas de la gira de Phoebe Bridgers: – 15 de septiembre: Indianápolis, IN @ Gainbridge Fieldhouse – 17 de septiembre: St. Paul, MN @ Grand Casino Arena – 19 de septiembre: Chicago, IL @ United Center – 22 de septiembre: Columbus, OH @ Nationwide Arena – 25 de septiembre: Brooklyn, NY @ Barclays Center – 26 de septiembre: Brooklyn, NY @ Barclays Center – 28 de septiembre: Philadelphia, PA @ Xfinity Mobile Arena – 29 de septiembre: Washington, DC @ Capital One Arena – 1 de octubre: Toronto, ON @ Scotiabank Arena – 3 de octubre: Detroit, MI @ Little Caesars Arena – 6 de octubre: Boston, MA @ TD Garden – 9 de octubre: Charlotte, NC @ Spectrum Center – 10 de octubre: Nashville, TN @ Bridgestone Arena – 13 de octubre: Atlanta, GA @ State Farm Arena – 16 de octubre: Austin, TX @ Moody Center – 17 de octubre: Fort Worth, TX @ Dickies Arena – 19 de octubre: Denver, CO @ Ball Arena – 21 de octubre: Salt Lake City, UT @ Delta Center – 23 de octubre: Seattle, WA @ Climate Pledge Arena – 24 de octubre: Vancouver, BC @ Rogers Arena – 27 de octubre: San Francisco, CA @ Chase Center – 30 de octubre: Inglewood, CA @ Intuit Dome – 31 de octubre: Inglewood, CA @ Intuit Dome – 23 de noviembre: Dublín, Irlanda @ 3Arena – 26 de noviembre: Mánchester, Reino Unido Co-op Live – 27 de noviembre: Glasgow, Reino Unido OVO Hydro – 28 de noviembre: Birmingham, Reino Unido bp pulse LIVE – 1 de diciembre: Londres, Reino Unido The O2 – 4 de diciembre: París, Francia Adidas Arena – 5 de diciembre: Bruselas, Bélgica Forest National – 7 de diciembre: Ámsterdam, Países Bajos Ziggo Dome – 8 de diciembre: Düsseldorf, Alemania Mitsubishi Electric Halle – 9 de diciembre: Berlín, Alemania Velodrom – 11 de diciembre: Copenhague, Dinamarca Royal Arena – 12 de diciembre: Estocolmo, Suecia Avicii Arena