NYT Pips Sugerencias, respuestas y guía paso a paso para el sábado 6 de junio.

Con el objetivo de resolver los acertijos de NYT Pips Fácil, Medio y Difícil de hoy, a continuación encontrarás todo lo necesario para resolver cada uno de los Pips de hoy, además de una completa guía para el Pips Difícil de hoy.

Es otro hermoso sábado de verano, Pipsqueaks. ¡Resolvamos estos acertijos y salgamos afuera!

¿Buscando los Pips de viernes? Consulta nuestra guía aquí.

Cómo Jugar a Pips

En Pips, tienes una cuadrícula de cajas multicolores. Cada área de color representa una “condición” diferente que debes cumplir. Tienes un número seleccionado de dominós que debes usar para llenar la cuadrícula. Debes utilizar todos los dominós y cumplir con cada condición correctamente para ganar. Hay niveles Fácil, Medio y Difícil.

Aquí tienes un ejemplo de un Pips de nivel Difícil:

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Como se puede ver, la cuadrícula tiene una serie de símbolos y números en cada color. A la izquierda, los tres cuadros morados no pueden ser iguales entre sí (de ahí el signo igual tachado). Los dos cuadros rosados al lado deben sumar un total de 0. Los cuadros azules zigzagueantes deben ser iguales entre sí. Haces clic en los dominós para rotarlos, ya que deben ser rotados para encajar donde corresponden.

No se muestran en esta cuadrícula otras condiciones, como “menor que” o “mayor que”. Si hay múltiples fichas con signos “>” o “<", la suma de esas fichas debe ser mayor o menor que el número indicado. Varía según la cuadrícula. Los espacios en blanco pueden ser cualquier cosa. Las distintas condiciones posibles son:

– Todos los puntos deben ser iguales entre sí en este grupo. – Todos los puntos no deben ser iguales entre sí en este grupo. – > El punto en esta ficha (o fichas) debe ser mayor que el número indicado. – < El punto en esta ficha debe ser menor que el número indicado. – Un número exacto (como 6). El punto debe ser igual a este número exacto. – Las fichas sin condiciones pueden ser cualquier cosa.

Para ganar, debes usar todos tus dominós llenando todas las casillas y asegurándote de cumplir con cada condición. A veces solo hay una forma de resolver el rompecabezas. Otras veces, puede haber dos o más soluciones diferentes. Juega al Pips de hoy aquí.

Soluciones y Guía para los Pips de Hoy

A continuación se encuentran las soluciones para los Pips de nivel Fácil y Medio. Después, te guiaré a través del rompecabezas Difícil. ¡Alerta de spoilers!

Pips Fácil de Hoy

Pips Medio de Hoy

Guía y Solución para el Pips Difícil

¡Aquí tienes el Pips Difícil de hoy:

El Pips Difícil de hoy es otro… llamémoslos Cuadrículas del Deseo. Siempre son un poco más complicados, aunque el de hoy no fue tan malo como parecía. Tenemos cuatro fichas libres y sin dobles. Aunque tenemos un par de fichas “mayor que”, también tenemos bastantes 6. Un poco de margen de maniobra. Sin dobles, puedes identificar un buen punto de partida, también, en la esquina inferior derecha. El 2 rosado no puede emparejarse con el 2 púrpura, por lo que debe emparejarse con el 5. Ahí es donde comenzaremos.

Paso 1

Coloca el dominó 2/5 del 2 rosado en el 5 púrpura. A continuación, coloca el dominó 2/6 del 2 púrpura en la primera ficha libre. El dominó 2/1 va directamente al lado de eso, del 2 verde al 1 púrpura. Mueve hacia el lado izquierdo del tablero y coloca el dominó 6/4 del 6 azul en el 4 rosado y el 2/3 del 2 azul en el 3 verde.

Paso 2

Coloca el dominó 5/4 del púrpura > 3 en el 4 rosado y el dominó 3/0 al lado de eso, del 3 azul al 0 anaranjado. El dominó 0/4 va verticalmente a la derecha de eso, del 0 azul oscuro al 4 verde y el dominó 0/6 va al lado de eso, del 0 azul oscuro a la segunda ficha libre. A la izquierda de eso, coloca el dominó 0/5 del 0 azul al 5 anaranjado.

Solución

Coloca el dominó 3/1 en el medio, del 3 azul oscuro al 1 anaranjado. El dominó 5/1 va del 5 azul oscuro al 1 verde. Coloca el dominó 4/3 en la esquina superior derecha, del 4 púrpura al verde > 1. Ahora, coloca el dominó 5/3 del 5 azul en la tercera ficha libre y el dominó 4/1 del 4 azul oscuro en la cuarta y última ficha libre. ¡Y eso es todo!

¡Que tengan un excelente sábado, Pipsqueaks!

¿Cómo te fue con los Pips de hoy?

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