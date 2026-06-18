Leonas enfrentarán a Grecia en los play

Inglaterra se enfrentará a Grecia en la primera ronda de los playoffs de clasificación para la Copa del Mundo Femenina del próximo año, con los vencedores enfrentándose luego a Eslovaquia o Ucrania. Las Lionesses deben superar dos rondas de playoffs, ambos de dos partidos, para llegar al torneo de 2027 en Brasil. Esto después de no lograr encabezar un grupo de clasificación que también incluía a las actuales campeonas del mundo, España, con una derrota por 4-0 ante La Roja en Mallorca a principios de este mes que finalmente le costó a Inglaterra, que ganó sus otros cinco partidos, incluyendo una victoria por 1-0 en casa sobre España. Las campeonas de Europa en dos ocasiones de Sarina Wiegman viajarán a Grecia para el primer partido de su eliminatoria de primera ronda, y con los playoffs programados para octubre, noviembre y diciembre. Podrían entonces enfrentarse rápidamente a Ucrania, a quien derrotaron 6-1 y 3-0 en su grupo de clasificación, si logran superar a Eslovaquia. En otro lugar en el sorteo de los playoffs, Suecia se enfrentará a Lituania, Noruega se enfrentará a Rumania y los Países Bajos han sido emparejados con Hungría. Italia ha sido emparejada con Bielorrusia, mientras que Portugal se enfrentará a Irlanda del Norte. (Contexto: Inglaterra está buscando avanzar a la Copa del Mundo Femenina 2027 a través de una serie de playoffs después de no lograr clasificarse directamente) (Verificación de los hechos: Inglaterra se enfrentará a Grecia en la primera ronda de los playoffs)