Canceladas las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza. Y el DHS proporcionará a la policía una aplicación de reconocimiento facial

Buen día. Estás leyendo el boletín Up First.Suscribiraquí para recibirlo en su bandeja de entrada, yescucharal podcast Up First para conocer todas las noticias que necesitas para comenzar el día.

Las principales historias de hoy

El vicepresidente Vance pospone su viaje a Suizadonde se disponía a negociar los términos de un acuerdo de paz con Irán. Esta semana, el presidente Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian firmaron un memorando que ofrece beneficios a Irán pero es sólo un primer paso hacia un acuerdo integral. Ayer, el Comando Central de Estados Unidos anunció que las fuerzas estadounidenses levantaron su bloqueo a los barcos que entran y salen de los puertos y zonas costeras iraníes. Esta acción es una de las condiciones de un acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, mientras ambos países entran en la siguiente fase de negociaciones durante los próximos 60 días. Lea el texto completo del acuerdo preliminar de Trump entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra aquí.

alternar título Amirhossein Khorgooei/ISNA/AFP vía Getty Images

ðŸŽ§ Los funcionarios no han explicado por qué se ha retrasado la reunión. pero el actual bombardeo de Israel al sur del Líbano no está ayudando, dice Rob Schmitz de NPR. arriba primero. El primer artículo del acuerdo firmado por Trump y el presidente de Irán promete garantizar la integridad territorial del Líbano. El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dejado claro que las fuerzas israelíes planean permanecer en el sur del Líbano. Los miembros del gabinete de Netanyahu han descrito este acuerdo como “malo para Israel”. Por ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo que la ceremonia de firma está cancelada y la Casa Blanca dijo que los planes para las próximas conversaciones técnicas aún no se han finalizado. Dado que tanto Estados Unidos como Irán amenazan con atacarse mutuamente, este acuerdo parece estar en un terreno muy inestable, dice Schmitz.

pero el actual bombardeo de Israel al sur del Líbano no está ayudando, dice Rob Schmitz de NPR. arriba primero. El primer artículo del acuerdo firmado por Trump y el presidente de Irán promete garantizar la integridad territorial del Líbano. El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dejado claro que las fuerzas israelíes planean permanecer en el sur del Líbano. Los miembros del gabinete de Netanyahu han descrito este acuerdo como “malo para Israel”. Por ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo que la ceremonia de firma está cancelada y la Casa Blanca dijo que los planes para las próximas conversaciones técnicas aún no se han finalizado. Dado que tanto Estados Unidos como Irán amenazan con atacarse mutuamente, este acuerdo parece estar en un terreno muy inestable, dice Schmitz. ðŸŽ§ Vance es el rostro de estas negociaciones.lo que significa que si Estados Unidos no logra sus objetivos, podría tener gran parte de la culpa, dice Danielle Kurtzleben de NPR. Hubo primeras señales de ello esta semana cuando miembros de la derecha atribuyeron a Vance su descontento con el acuerdo. Kurtzleben añade que el vicepresidente no es un diplomático experimentado y es difícil exagerar la magnitud del trabajo que supondrá negociar este acuerdo. Las posiciones antiintervencionistas pasadas de Vance pueden darle cierta credibilidad en este papel, y es un mensajero agresivo para la administración, dice Kurtzleben. Enviar al vicepresidente a las negociaciones también indica a Irán cuán importante es este acuerdo para Estados Unidos. Kurtzleben señala que es importante recordar que este acuerdo no es el fin de la guerra, sino el comienzo de lo que podría ser un proceso desafiante hacia ese objetivo.

Ayer tuvo lugar la gran ceremonia de inauguración del Centro Presidencial Obama. con una lista de invitados repleta de estrellas, actuaciones musicales y cuatro ex presidentes, incluido el propio presidente Obama. El evento contó con actuaciones musicales y apariciones de Bruce Springsteen, Christina Aguilera, John Legend, Stevie Wonder y varias estrellas más. La ceremonia evocó la esperanza y el cambio de la era Obama. Todos los expresidentes vivos asistieron a la ceremonia excepto uno: Trump. Durante una vista previa para la prensa a principios de este mes, Valerie Jarrett, antigua asistente de Obama en la Casa Blanca y actual directora ejecutiva de la Fundación Obama, dijo que Trump puede visitar el museo, pero no fue invitado a la inauguración. A pesar de su ausencia, Trump siguió siendo una figura destacada del evento, con comentarios sutiles sobre el futuro de la democracia y los ideales estadounidenses.

Un grupo dirigido por estudiantes de la Facultad de Derecho de Emory ha pedido a la Corte Suprema que evalúe el sistema judicial para abordar las faltas de conducta entre sus propias filas. A diferencia de la mayoría de los demás trabajadores estadounidenses, decenas de miles de empleados de tribunales federales no están cubiertos por protecciones históricas de derechos civiles y no pueden buscar asistencia de una agencia independiente si enfrentan acoso o discriminación en el trabajo. Este caso se centra en el sistema único del tribunal para controlarse y si garantiza que los trabajadores reciban el debido proceso y la misma protección ante la ley.

Un documento recientemente revelado del Departamento de Seguridad Nacional describe los planes para equipar a la policía local. trabajando en su nombre con tecnología de reconocimiento facial para identificar inmigrantes en el campo. La herramienta involucrada es una aplicación móvil llamada ICE Task Force Module, que permite a la policía local escanear los rostros de las personas que detienen en sus comunidades. Luego, la aplicación compara los escaneos faciales con más de 250 millones de registros gubernamentales, incluidos los de los registros de Visa del Departamento de Estado y el Servicio de Verificación de Viajeros. Después de escanear el rostro de una persona, la aplicación le indica al oficial que “no detenga ni arreste” al individuo o que use un código de referencia para recuperar información adicional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Muestra de imagen

alternar título Elías Wlliams para NPR

La ciudad de Nueva York estaba llena de emoción ayer cuando los fanáticos inundaron las calles para celebrar el primer campeonato de la NBA de los Knicks desde 1973. El desfile de cintas comenzó en Battery Park, recorrió el famoso “Cañón de los Héroes” de Manhattan y terminó en el Ayuntamiento. Allí, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, pronunció un discurso en el que elogió al equipo de los Knicks. Echa un vistazo a las fotos del evento.

Selecciones de fin de semana

alternar título A24

Mira lo que NPR está viendo, leyendo y escuchando este fin de semana:

ðŸ ¿ Películas: Hugh Jackman protagoniza La muerte de Robin Hood como el héroe legendario que roba a los ricos y da a los pobres. Durante la película, lidia con lo que su juventud le ha costado a él y a los espectadores por igual corregir errores.

ðŸ“º Televisión: Bahía de la viuda Combina horror y comedia mientras sigue a un alcalde que intenta desesperadamente llevar turismo a una pequeña ciudad isleña que podría estar maldita.

ðŸ“š Libros: El verano ofrece la oportunidad perfecta para sumergirse en los fantásticos libros que se publican en primavera. NPR Aire fresco La crítica de libros Maureen Corrigan hizo precisamente eso con El hombre de familia por James Lasdun, la colina por Harriet Clark y Un hermoso préstamo Por María Costello. Consulte sus reseñas de estos títulos.

ðŸŽµ Música: Nueva música de Tierra Whack, The War and Tratado y más ha llegado a las plataformas de transmisión hoy. NPR Music ha preparado una lista de reproducción con sencillos de varios álbumes nuevos.

â“Prueba: El Mundial, el Kennedy Center y Kevin Warsh fueron algunos de los temas que coparon los titulares esta semana y ahora han hecho acto de presencia en la prueba de esta semana.

3 cosas que debes saber antes de ir

alternar título Angelina Katsanis/AP

El equipo legal de Luigi Mangione decidió ayer no utilizar una defensa psiquiátrica para su juicio, que tendrá lugar en un tribunal estatal en septiembre. Mangione se declaró inocente del asesinato del director ejecutivo de seguros médicos, Brian Thompson, en una calle de Manhattan en 2024. El principal comité asesor de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos votó ayer por unanimidad para recomendar la nueva vacuna contra la influenza de ARNm de Moderna para adultos de 50 años o más. Esta fue la primera vez que revisó una nueva solicitud de vacuna desde 2023. En la edición de esta semana de Far-Flung Postcards, Matt Ozug de NPR ofrece a los lectores un vistazo a un recorrido improvisado por Maputo, la capital de Mozambique, que fue diseñado por el arquitecto Amâncio “Pancho” Guedes.

Este boletín fue editado por Trey Verde.