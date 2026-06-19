¿La guerra de Irán ha amplificado el papel del carbón en la mezcla energética de Asia?

Los empleados trabajan en un tren de carga cargado de carbón en el Centro de Reservas de Carbón de Jiangxi, Jiujiang, Provincia de Jiangxi de China. (Foto de archivo: VCG/VCG via Getty Images) VCG via Getty Images

La interrupción de los suministros de gas natural licuado desde Oriente Medio hacia los centros de alta demanda energética en Asia, a raíz de la guerra de Irán, ha beneficiado a un medio de combustible alternativo en particular: el carbón. Y es posible que haya ampliado su huella a corto plazo también.

Mientras muchos en la comunidad energética se centran en que las naciones recurran a energías renovables, la interrupción de los suministros de GNL en Medio Oriente, principalmente desde Qatar, ha impulsado inesperadamente la demanda de carbón en Asia.

Eso incluye a las dos economías principales del continente: China e India, ambas con una amplia huella de energía renovable. A pesar de reducir su dependencia de importaciones de carbón, se informa que ambos países aumentaron la producción nacional, de la cual se aprovecharon durante una crisis a expensas de la gasificación de plantas eléctricas.

Pero no estaban solos. Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam y Filipinas han registrado un aumento incremental en la quema de carbón para generar energía.

Cambio en el uso de carbón en todo el continente

Mientras China e India tienen diversidad en su portafolio energético para incluir al carbón como una de las fuentes de energía, para otros en el Asia-Pacífico, la guerra que eliminó su principal fuente de suministro de GNL hizo necesario recurrir al carbón.

La instalación de Ras Laffan de Qatar, dañada en el conflicto, ha provocado una fuerza mayor y ha eliminado cerca de 10.2 millones de toneladas por año de suministro de GNL solo a Asia, y se espera que el cierre parcial se extienda hasta finales del verano, si no más, aunque se haya alcanzado un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán.

Inevitablemente, esto ha estrechado los mercados de gas regionales y ha llevado el precio spot del GNL en Asia cerca de máximos de tres años. Esto está desalentando parte de la demanda de GNL y aumentando la del carbón.

Según Rystad Energy, el problema es más profundo. Cree que la interrupción en Qatar ha dejado una brecha estimada de suministro de GNL de 35 millones de toneladas por año en 2026 que la región no puede reemplazar fácilmente.

“La escasez se está absorbiendo cada vez más a través de una mayor utilización del carbón, con aproximadamente 90 teravatios-hora (TWh) que se está desplazando directamente a la generación de energía a base de carbón,” observó la firma de investigación energética en un circular reciente para los clientes.

Como consecuencia, Rystad Energy ahora espera que el consumo incremental de carbón en Asia aumente cerca de 70 millones de toneladas en 2026 en un escenario de mercado de gas ajustado sostenido, impulsado no por adiciones de nueva capacidad a gran escala, sino por flotas de carbón existentes funcionando a tasas de utilización más altas.

Otros agregadores de datos como S&P Global y la Agencia Internacional de Energía también creen que la generación de electricidad a base de carbón en vastas regiones de Asia ha aumentado considerablemente. A medida que la producción de gas se reduce parcialmente, los envíos globales de carbón en barco a la región han aumentado, incluso si China e India están incorporando más carbón nacional.

Por ejemplo, Rystad señaló que la generación de electricidad a base de carbón de Japón creció un 11%, a pesar de que la producción de gas cayó un 13%, y las importaciones de carbón de Corea del Sur y Japón están rastreando más del 50% y 20% por encima de los niveles del año pasado para mayo. En las economías afectadas, el cambio refleja la necesidad sobre la elección, con la cadena de suministro del carbón sin verse afectada por el conflicto.

No es un resurgimiento del carbón, más bien una realidad

Según Tonmit Talukdar, analista de investigación de carbón en Rystad Energy, lo que estamos viendo no es un resurgimiento del carbón, sino una realidad para la transición energética de la región.

“La volatilidad de los precios del GNL ha cambiado los costos sin revertir el movimiento hacia una energía más limpia y los precios del carbón térmico han respondido a esa restricción con compras cautelosas, acumulación de existencias y un prima de riesgo geopolítico en lugar de algún cambio estructural,” señaló Talukdar en una nota de investigación reciente.

El carbón entra en juego cuando los precios del gas natural se disparan, la oferta se contrae o las plantas cerradas temporalmente se reinician brevemente, agregó.

La respuesta hasta ahora sigue siendo más contenida que en la crisis de Rusia-Ucrania de 2022, cuando las interrupciones en los suministros de gas ruso provocaron un fuerte aumento en la demanda mundial de carbón. En ese momento, las adiciones de capacidad renovable eran limitadas, y las existencias de carbón térmico en los principales mercados asiáticos eran significativamente más bajas.

“En contraste, las fuertes existencias de carbón y la disponibilidad récord de energía alternativa en India, China y los principales países asiáticos han evitado que el mercado se tense estructuralmente en esta ocasión,” añadió Talukdar.

Pero hasta que el almacenamiento, la flexibilidad de la red y la capacidad firme de bajo carbono alcancen un nivel suficiente para cubrir la demanda pico y los períodos de baja producción eólica o hidroeléctrica, el carbón seguirá siendo el recurso de respaldo del sistema.

Tal como están las cosas, la guerra de Irán parece haber ampliado el papel del carbón en la mezcla energética de Asia, quizás incluso en los mercados energéticos mucho más allá del continente.