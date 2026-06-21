Copa del Mundo 2026: Lamine Yamal de España muestra por qué esta podría ser su Copa del Mundo.

Copa del Mundo 2026: Lamine Yamal de España muestra por qué esta...

Lamine Yamal, agudo, intrépido y rebosante de confianza, se deslizaba fácilmente entre los defensores e inyectaba vida al ataque de España. Había una sensación de inevitabilidad sobre lo que sucedería.

Cuando llegó el avance, fue apropiadamente suyo.

Un pase bajo cruzó la portería y Lamine Yamal llegó al poste trasero, deslizándose para convertir y marcar su primer gol en la Copa del Mundo.

El estadio de Atlanta estalló mientras los fanáticos vitoreaban, bailaban y cantaban el nombre de Lamine Yamal. Este era el superestrella que habían venido a ver.

Guillem Balague, hablando en 5 Live, dijo que vio a Lamine Yamal salir mirando alrededor como si acabara de conquistar el mundo.

“¿Es arrogancia? ¿O confianza? Una mezcla de ambas”, dijo. “Es el elegido, quiere ser el elegido.

“Está muy feliz en el papel que está asumiendo como líder del equipo. Una vez me dijo que su alegría cuando juega al fútbol es ver la misma reacción que cuando solía jugar al fútbol sala”.

Lamine Yamal se convirtió en el séptimo jugador en la historia en marcar en una Copa del Mundo antes de cumplir 19 años, y solo el segundo de 18 años o menos en abrir el marcador en un partido, el otro fue un joven de 17 años, Pelé, para Brasil contra Gales en 1958.

Wayne Rooney elogió mucho al adolescente – las comparaciones con Lionel Messi eran inevitables.

“Para Messi y Cristiano Ronaldo, la aplicación y dedicación que han tenido es la razón por la que ambos están jugando en esta Copa del Mundo”, dijo el exdelantero de Inglaterra a Match of the Day. “Han hecho todo bien. Ojalá Lamine Yamal pueda hacer eso.

“Lo que realmente me impresiona es cuando Messi llegó a ese equipo del Barcelona, había algunos jugadores de primer nivel y un cruce con Ronaldinho.

“[Lamine Yamal] ha llegado al equipo del Barcelona y de España y es su equipo, él es el hombre principal.

“Todos lo miran a él para ganar. [Él fue] una gran parte en ganar la Eurocopa y será una gran parte de esta Copa del Mundo. Eso es lo que realmente me impresiona, él está asumiendo la presión a una edad tan joven. Espero que pueda hacerlo durante los próximos 15, 20 años.”