Cómo el padre de Pro Bowl de Alex Freeman lo ayudó a vivir su vida…

ATLANTA y SEATTLE — Antes de que el mundo presenciara los Freeman Hops, estaban los Freeman Hips.

En un amistoso contra Uruguay el pasado noviembre, el defensor del equipo nacional de hombres de EE. UU., Alex Freeman, recogió un pase de Auston Trusty, engañó con la cadera en torno al defensor Ronald Araujo, superó un desafío del centrocampista Manuel Ugarte con algunos toques ingeniosos y disparó el balón a la red del equipo contrario para su segundo gol de la noche en lo que sería una victoria por 5-1.

El padre de Freeman, el ex receptor estelar All-Pro Antonio Freeman, estaba presente y apenas podía contenerse. En los días siguientes, sus antiguos compañeros de los Green Bay Packers como Derrick Mayes, LeRoy Butler y K.D. Williams tomaron nota, y el sentido de déjà vu era palpable.

“Oh mierda, veo esas Freeman hips. Definitivamente tiene tus caderas”, dijo un ex compañero de equipo a Antonio. “Se ve exactamente como tú corriendo el slant”, dijo otro.

Mientras el mayor Freeman está sentado en el vestíbulo del Westin de Atlanta, demuestra.

“Cuando solía correr una ruta slant, tenía que ir boom, boom, boom”, dice, desplazando su peso de un pie al otro. “Y cuando tuvo a ese chico en el borde en ese [gol], fue boom, boom, boom con el balón y simplemente lo pateó”. Agregó: “Y luego volví a ver un video y me vi corriendo el slant, y pensé, ‘Tiene las caderas'”.

El viernes, en un partido de grupo de la Copa del Mundo contra Australia, el mundo pudo ver los Freeman Hops. Después de que el disparo de Sergiño Dest fue desviado alto en el aire, Freeman fue el más rápido en reaccionar, cabeceando el balón a casa más allá del portero de los Socceroos, Patrick Beach, y hacia la red vacía. El gol fue inicialmente anulado por fuera de juego, pero una larga revisión de VAR confirmó que Freeman no había cometido infracción, y el gol se mantuvo, para deleite de la multitud y sus compañeros.

Al “anunciar” el gol, miré hacia atrás y vi a mis compañeros corriendo hacia mí. Pensé: ‘Oh, Señor’, y tuve que correr”, dijo en la zona mixta después del partido. “Terminé corriendo y celebrando con ellos, y creo que eso me emocionó bastante en el momento”.

Fue un momento familiar de círculo completo también, llegando casi 30 años después de que su padre marcara dos touchdowns en la victoria de los Packers por 31-10 sobre los Seattle Seahawks.

“Para mí, simplemente demuestra lo grande que es el árbol genealógico familiar”, dijo Freeman. “Y creo que eso muestra cómo él puede ser grande, pero yo también puedo ser grande a mi manera. Y creo que eso solo muestra lo sorprendente que es tener un papá exitoso que pudo orientarme para estar listo para momentos como estos”.

Antonio fue más conciso. “Increíble de ver”, dijo en un mensaje de texto.

No es solo las caderas y los saltos lo que han impulsado al joven Freeman a un papel titular con el USMNT en la Copa del Mundo de este verano. También están las piernas y el cerebro para acompañarlo, sin mencionar un apetito aparentemente interminable por el trabajo duro.

La progresión de Freeman, tanto a nivel de club como de selección nacional, ha sido impactante. Hace un año, estaba a tres meses de su primer año como titular en Orlando City SC, y acababa de recibir su primera convocatoria al equipo nacional de EE. UU. Ahora está jugando con el Villarreal de LaLiga, y sus actuaciones como lateral derecho en el sistema híbrido a veces-tres-otras-veces-cuatro de Mauricio Pochettino han sido tan destacadas que el entrenador de EE. UU. se ha sentido lo suficientemente cómodo como para empujar a Sergiño Dest a un papel más ofensivo como extremo.

“Me siento como en el último año, ha sido mucho. Ha sido muchos cambios a los que he tenido que adaptarme”, dijo el joven Freeman a ESPN en una entrevista exclusiva. “Y siento que hace un año, si me hubieras dicho que estaría jugando en la Copa del Mundo, habría sido como, ‘¿De qué estás hablando?’ … Significa que las oportunidades están llegando aún más rápido ahora. Es ahora, ¿cómo las aprovecho? ¿Cómo las cumplo y estoy feliz con lo que puedo ofrecer? Siento que saber eso es surrealista, ¿verdad? Pero creo que tienes que tomarlo paso a paso”.

Freeman ha hecho precisamente eso en esta Copa del Mundo, eligiendo astutamente sus momentos para avanzar, pero también proporcionando velocidad en la parte posterior para solidificar una defensa que a veces ha parecido vulnerable en transición. Pochettino, que ha estado alrededor del bloque de entrenadores en múltiples equipos como el Tottenham Hotspur, Chelsea y Paris Saint-Germain, se maravilla de la mejora de Freeman.

“La evolución es enorme. Es un chico tan humilde”, dijo Pochettino después del partido contra Australia. “Tiene un perfil increíble. Quiere aprender. Siempre escucha. Es un jugador con el que realmente disfrutas estar. No solo entrenando, sino estando con él. Es un tipo encantador y es un jugador increíble. Para mí, [tiene] el potencial de ser uno de los mejores jugadores en su posición en el mundo”.

La retransmisión del vídeo

Es tentador pensar que Alex Freeman debe la mayor parte de sus logros a su famoso padre, pero el éxito que ha disfrutado el joven Freeman no ha sido solo porque Antonio lo impulsara. Más bien, ha sido un verdadero relevo de ánimo y cuidado de padres, entrenadores e incluso una familia de acogida.

Los padres de Alex Freeman se separaron poco después de que naciera. Solo recuerda un mundo que incluía a Antonio Freeman, la madre de Alex, Rochelle Hinkle, y su padrastro Jake Hinkle. Las dos ramas entrelazadas de la familia de Alex Freeman vivían en proximidad en la ciudad de Tamarac, Florida. Mientras Alex describe la dinámica de su familia, barre sus brazos en un abrazo imaginario, agradecido por los tres de sus padres y lo que le proporcionaban, especialmente a su padrastro.

“Siento que como padrastro, es un poco difícil asumir ese papel de estar ahí para un hijo que no es biológicamente tuyo”, dijo Alex. “Y siento que él dio ese paso para, no solo tratarte como mi hijo, sino para acogerte y tratarte como si fueras el mundo. Y siento que tener un padrastro y un padre que te tratan a ambos de esa manera, tienes que ser muy agradecido por ello porque es muy difícil tener eso. Saber que el padrastro y el padre se llevaban bien, y mi mamá, sabiendo que somos una gran familia, significaba mucho para mí y me daba todo el apoyo que necesitaba”.

Mientras que Antonio tenía el pedigrí de ser un atleta profesional, fue Jake, un ferviente seguidor del Manchester United, y Rochelle quienes presentaron a Alex al fútbol a la edad de 4 años.

Para cuando Alex llegó al poderoso Weston FC a los 12 años, su ascenso fue menos estratosférico y más incremental. Rochelle recuerda cómo Freeman nunca fue considerado uno de los mejores jugadores de su equipo. A menudo comenzaba con el equipo de reserva de una determinada categoría de edad, solo para demostrar eventualmente su valía y ascender al primer equipo.

“Cada temporada, uno o dos partidos después, decían: ‘Necesitamos a Alex'”, dijo Rochelle. “Y luego lo traían y lo hacía genial”.

Que Alex tuviera un padre famoso no le impactó hasta que tuvo unos 10 u 11 años. Entonces, se encendió la bombilla, al igual que su conciencia de cuánto podía beneficiarse de su experiencia.

“Creo que de él, el consejo que me dio se trataba de trabajar duro, de disciplina, de las cosas que necesito hacer fuera del campo, porque obviamente él no sabía mucho de fútbol, obviamente”, dijo Alex. “Pero sabía mucho sobre lo que se necesita para llegar al siguiente nivel”.

El aspecto del fútbol era más el dominio de Jake y Rochelle. Antonio admite que le habría encantado haber entrenado a su hijo en fútbol o baloncesto (Alex era un jugador de AAU talentoso), pero lo que también estaba en la mente del mayor Freeman era el camino hacia una carrera profesional, y no veía muchos jugadores que se parecieran a su hijo. Recordó haber visto juegos de Baltimore Blast en varias ligas de fútbol sala mientras crecía y no ver a ningún jugador negro.

“Para ser honesto, para los hombres negros, realmente no veía un camino para él en el fútbol, porque anteriormente no había habido mucha diversidad en el fútbol”, dijo Antonio. “Y viviendo en el estado de Florida, escuchas las historias sobre cómo usan a estos chicos en las academias. Juegan en la academia. Pagan todo este dinero para ser parte de esta academia. Los llevan a un punto determinado y luego se acabó a los 21. Y esos chicos solo están jugando fútbol en el parque de fútbol.”

Antonio confiaba en que Jake y Rochelle estaban más versados en los posibles caminos para Alex. Así que cuando Alex decidió en noveno grado que se enfocaría en el fútbol a tiempo completo, Antonio no se interpuso en su camino.

“Me convirtió en creyente”, dijo Antonio. “No en él, sino en el proceso y en el sistema”.

Rechazado por Miami, abrazado por Orlando

Si hubo un momento seminal en la carrera de Alex Freeman, fue en 2019, cuando se presentó a las pruebas para la academia de Inter Miami CF.

Rochelle recuerda que se presentaron entre 400 y 500 niños a las pruebas. Alex llegó hasta la última sesión, incluso cuando jugaba de lateral derecho, lo que en ese momento era una posición poco familiar para él dado que había jugado principalmente como extremo con Weston. Luego llegó el correo electrónico diciendo que lo habían cortado. Añadiendo al dolor estaba el hecho de que Benjamin Cremaschi y Noah Allen estaban entre los compañeros de equipo de club de Freeman que sí lo lograron.

Rochelle no estaba sorprendida, sintiendo que Alex no había tenido una buena prueba. La rechazo seguía siendo difícil de aceptar.

“Pienso que fue un golpe en el estómago para él, para todos nosotros, porque sabíamos que quizás no estaba a la altura del nivel en el que estaban, pero definitivamente podía integrar ese equipo y competir”, dijo.

Antonio se sintió perdido, pero recurrió a su experiencia ascendiendo por la escalera profesional para recordarle a Alex que este no era el final.

“Fue un momento difícil porque no sabía qué decirle. No sabía qué vendría a continuación”, dijo Antonio. “Pero todo lo que podía hacer era decirle: ‘Sigue luchando. Estás cortando un árbol. Te llevará un tiempo. Y eventualmente ese árbol caerá. No es un trabajo fácil’.”

Poco después, llegó la pandemia de COVID-19. Las academias cerraron. Se obligó a la gente a quedarse en casa. Sin embargo, incluso en medio de la agitación, se abrió otra puerta para Alex Freeman. Javier Carrillo, exentrenador de Freeman en Weston, se había mudado por la autopista de Florida para ocupar un puesto en la academia de Orlando City. Invitó a Freeman a unirse.

La decisión de que Alex se mudara fue difícil.

Los Hinkle no estaban en posición de trasladar a toda su familia a Orlando. Tampoco Antonio. Alex tendría que quedarse con una familia de acogida en su lugar.

Antonio estaba a favor del cambio, sintiendo que estar en un entorno profesional sería una mejor competencia que lo que la universidad podría ofrecer. Rochelle encontró difícil aceptar el cambio. Podía imaginar los momentos de crianza que se perdería. Alex estaba dividido en dos, pero eventualmente dio el paso.

“Fue difícil. Me tomó dos meses tomar una decisión, y a mi familia también tomar una decisión porque soy un niño joven”, dijo Alex. “Quieren verme crecer, ser un poco la persona que puedan ver crecer. Y fue un poco difícil, pero al final del día, todos se unieron y tomaron esta decisión de que tal vez sea mejor para [mí] tratar de perseguir [mi] sueño que [he] querido siempre.”

Y luego todo cambió, como si se hubiera ido a la universidad dos años antes. Después de llegar a Orlando, hacía tareas domésticas, aprendía a cocinar para sí mismo y a hacer la tarea por sí solo.

“Fue como, ‘Wow, ahora es el momento de que realmente crezcas’, pero no solo con la escuela, sino también con el fútbol”, dijo Freeman.

Tanto el jugador como la familia pronto se establecieron en un ritmo. Antonio y los Hinkle conducían a Orlando tres o cuatro veces al mes, incluso cuando tenían que sentarse en la parte superior de su camión para ver juegos en medio de la pandemia. Estaba lejos de ser ideal, pero era algo.

“Puedo verlo jugar, pero no puedo tocarlo. No puedo abrazarlo. No puedo poner mis brazos a su alrededor y ver dónde está su mente”, dijo Antonio. “¡Solo puedo hablar y enviarle mensajes de texto porque estaban cerrados. No podían ver a nadie. No podían ver a nadie. Y así fueron los primeros dos años allí.”

‘Se volvió mejor y mejor’

Freeman firmó un acuerdo como jugador local con Orlando a los 17 años. Fue un momento para celebrar, pero Antonio sintió la necesidad de ofrecer algunas perspectivas. Alex era un profesional ahora, y con eso venía responsabilidad.

“Fue como cuando mi papá firmó por primera vez para el fútbol”, dijo Alex. “Él dijo, ‘No es solo firmar, se trata de lo que puedes hacer ahora para construir tu legado’. Así que sentí que él me dio ese discurso inspirador que necesitaba, para saber que esto es solo el comienzo. No va a ser más fácil ahora”.

Freeman pasó partes de tres temporadas con Orlando City B, ansioso por hacer un avance. Durante un tiempo, no fue lo suficientemente bueno para obligarse a entrar en la alineación del entrenador Oscar Pareja. Eventualmente, en 2025, Pareja quedó convencido.

“Comencé a ver un jugador que podía corregir errores con consistencia”, dijo. “Le dije: ‘Alex, necesitas ser un mejor defensor. Necesitas girar mejor tu cuerpo o necesitas duelo mejor. Tienes que hacer esos duelos con más intensidad’. Y vi una reacción tan rápida y constante. No fue como que hoy mejorara, pero mañana fuera malo de nuevo. No, no. Se volvió mejor, y se volvió mejor”.

Freeman se hizo con el puesto titular temprano en la temporada de 2025 y nunca lo soltó. El ascenso en las filas del USMNT siguió, al igual que el traslado a Villarreal. Las primeras incursiones de Freeman con el USMNT llegaron en la Copa Oro del verano pasado, donde parecía decidido a jugar dentro de sí mismo y quedarse en casa. Cuando se le preguntó si eso era por instigación de Pochettino, Freeman lo atribuyó a otra cosa.

“Tenía nervios”, explicó. “Quería ser sólido defendiendo y sólido en la posición en la que estaba”.

El paso a Villarreal llevaba cierto riesgo para Freeman en el sentido de que si no obtenía tiempo de juego, su lugar probable en la Copa del Mundo estaría en peligro. Una racha de tres titularidades en cuatro partidos hacia el final de la temporada alivió esas preocupaciones.

Para entonces, Freeman parecía haber asegurado un lugar en la lista de EE. UU., tanto que no se percibía que estuviera en la burbuja, a pesar de que era el jugador más joven del equipo.

Cuando se anunció la lista, padre e hijo estaban juntos en España, con el teléfono y la computadora portátil de Alex abiertos. Pronto había una imagen de Pochettino felicitando a Alex, un momento en el que podían compartir el camino del fútbol por fin. Al igual que esa noche contra Uruguay, el mayor Freeman no pudo contenerse.

“Estaba tan extasiado porque estaba al borde porque nunca se sabe con este tipo de selecciones”, dijo Antonio. “Grité de emoción mientras corría alrededor de su sala de estar.”

Para Alex, las lecciones de años pasados, el momento actual y lo que está por venir le permiten mantener los pies en la tierra. Y aún no ha terminado. Todavía quedan más partidos por jugar en esta Copa del Mundo.

“Ahora que estoy aquí, es solo cómo puedo dar el 100% y hacerlo por mi país. ¿Y cómo puedo hacer