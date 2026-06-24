Aaron Ramsey: Oxford United nombra al ex mediocampista del Arsenal como entrenador (traducción en español)

Análisis – Jerome Sale, comentarista del Oxford United en BBC Radio Oxford

Ramsey se une a una creciente lista de jóvenes entrenadores de la EFL. Si los aficionados del Oxford están preocupados por la falta de experiencia, pueden encontrar consuelo en el reciente éxito en la League One de entrenadores novatos como John Mousinho y Michael Skubala, e incluso el excompañero de equipo de Ramsey en el Arsenal, Jack Wilshere.

Pero aunque su carrera como jugador solo terminó oficialmente en abril, se puede argumentar que Ramsey ha sido un entrenador en espera durante algún tiempo.

Sin excepción, los éxitos del Oxford a lo largo de los años han sido logrados por entrenadores que tuvieron carreras como jugadores discretas.

Ya sea por accidente o intencionalidad, los U’s han reclutado a un nuevo entrenador cuya identidad debería funcionar bien en ambos mercados.

Un nombre lo suficientemente grande para el propietario, pero seguramente no lo suficientemente grande para preceder el nombre del club en cada informe mediático.

Entiendo que en el Oxford han hablado mucho internamente sobre la identidad de juego.

Los aficionados y la junta estarán unidos en querer ver un ataque más agresivo de los U’s en la League One después de dos temporadas luchando por sobrevivir en el Championship.

Se ha cuestionado el momento del cambio de dirección, más de un mes y medio después de que terminara la temporada.

Los jugadores del Oxford volverán al entrenamiento de pretemporada en cuestión de días, y aunque hay un nuevo rostro en la oficina del entrenador, no hay ninguno en el vestuario.

Además de contribuir en los planes de nuevos fichajes, Ramsey podría tener que calmar a uno o dos jugadores del plantel existente que podrían estar inquietos después de un descenso y, ahora, un cambio de entrenador.