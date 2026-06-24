Supercomputadora China supera a las mejores máquinas estadounidenses para ser clasificada como la más rápida del mundo

Un superordenador en China ahora supera a sus contrapartes estadounidenses como el más poderoso del mundo. Es la primera vez desde 2017 que un ordenador chino encabeza una lista a veces vista como una medida del potencial tecnológico de una nación.

El ordenador LineShine en Shenzhen desplazó al ordenador estadounidense El Capitán como el mejor clasificado en la lista Top500 publicada el martes. Fue la primera aparición de LineShine en la lista.

El LineShine de China se diferencia de otros superordenadores en que funciona completamente con chips de computadora convencionales (CPUs), en lugar de los procesadores gráficos (GPUs) comúnmente utilizados para AI. Según la lista, requiere aproximadamente 42,2 megavatios de electricidad para operar.

Los superordenadores, que son más de 1,000 veces más rápidos que una computadora regular, pueden ser utilizados para buscar avances médicos, modelar sistemas climáticos, simular explosiones nucleares, predecir el comportamiento humano y realizar pruebas virtuales de armas.

Científicos involucrados en el proyecto Top500 dijeron que LineShine en el Centro Nacional de Supercomputación de China logró 2.198 exaflops, lo que significa que puede realizar más de 2 quintillones de cálculos por segundo.

El Capitán, en el Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore del gobierno de los Estados Unidos en California, ahora ocupa el segundo lugar, por delante de otros dos superordenadores estadounidenses en laboratorios nacionales en Tennessee e Illinois.

Cayendo al quinto lugar está el superordenador Jupiter en Alemania. Los cinco son los únicos superordenadores de exascale verificados públicamente en el mundo.

Otros países con máquinas en el top 10 incluyen Italia, Suiza y Japón.

El Reino Unido tiene 11 máquinas en la lista de 500. El Isambard-AI de la Universidad de Bristol es el mejor clasificado de ese grupo en el puesto 11, descendiendo dos lugares desde el último ranking. Isambard-AI, equipado con 5,400 Nvidia “superchips”, se encuentra dentro de una jaula de metal negro coronada con alambre de púas.

El Setonix de Australia Occidental, clasificado en el puesto 86, es el mejor de las cuatro máquinas ubicadas en Australia.

El año pasado, la UE reveló un plan de 20 mil millones de euros para construir sitios equipados con vastos superordenadores para desarrollar la próxima generación de modelos de inteligencia artificial, mientras Europa intenta alcanzar a los líderes en Estados Unidos y China.

Las “gigafábricas” de inteligencia artificial apuntarán a innovaciones “ambiciosas” en áreas como la salud, la biotecnología, la industria, la robótica y el descubrimiento científico.

Las fábricas de inteligencia artificial mejor clasificadas tienen superordenadores equipados con hasta 25,000 procesadores avanzados de inteligencia artificial, pero una gigafábrica superaría los 100,000 procesadores de inteligencia artificial, según el documento estratégico de la UE.

Estas instalaciones ávidas de energía, que pueden requerir grandes cantidades de agua para enfriarse, deberían funcionar “en la medida de lo posible” con una fuente de energía verde, dijo un funcionario de la UE, con planes de “reciclar” el agua si se utiliza.

Los activistas temen que los centros de datos ávidos de energía puedan socavar las ambiciones climáticas de Europa.

Información adicional de Jennifer Rankin, Robert Booth y Associated Press.