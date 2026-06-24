Estrella de UFC presenta vil excusa por atroz insulto a Michelle Obama

El luchador Josh Hokit ha dado una vil excusa por su espantoso insulto contra Michelle Obama durante el espectáculo de cumpleaños del presidente Donald Trump en UFC.

Hokit, de 28 años, fue seleccionado personalmente por Donald Trump para participar en su cartelera UFC Freedom 250 en el jardín sur de la Casa Blanca el 14 de junio, también el día del 80 cumpleaños del presidente.

Hokit salió victorioso por nocaut técnico sobre Derrick Lewis, quien es el luchador favorito de Trump, e hizo su controvertida declaración al podcaster Joe Rogan en una entrevista después de la victoria.

Josh Hokit haciendo su comentario de Obama a Joe Rogan luego de su victoria. Jeff Bottari/Zuffa LLC

“Un saludo a Trump por tener las agallas para poner algo de mierda como esta”, le dijo Hokit a Rogan, antes de agradecer a su “Señor y Salvador Jesucristo” y luego mirar directamente a la cámara para decir: “¡Michelle Obama es un hombre!”. ¿Estoy en lo cierto, Estados Unidos?

Hokit abordó su declaración en el episodio más reciente de El show de Ariel Helwani, presentado por el periodista deportivo canadiense-estadounidense.

“Pensé que le estaba haciendo un cumplido”, le dijo Hokit a Helwani.

“No creo que nadie lo haya visto así”, replicó Helwani.

Hokit intentó justificarse diciendo: “Michelle Obama es un hombre… Es como si supiera cómo lidiar con la adversidad”. Sabe trabajar duro como un hombre cuando los tiempos se ponen difíciles. Ya sabes… los duros siguen adelante”.

Helwani le preguntó al luchador “entre todas las cosas” que podría haber dicho después de su victoria, por qué hizo ese comentario sobre Obama. Hoki insistió: “Pensé que era una oportunidad perfecta para mostrarle al mundo lo grandioso que es este país con la libertad de expresión… ¿vas a algún lugar y ?? algo así y mueres”.

El luchador de UFC Josh Hokit intenta explicar su comentario ofensivo de Michelle Obama a Ariel Helwani. captura de pantalla

Hoki aclaró que “no era un suicida” y que estaba “de buen humor”, y continuó: “Hay un cierto lado que empuja a otro lado y no hay indignación allí”. Y entonces pensé que era el momento perfecto para dar un golpe”.

Cuando Helwani le preguntó si se arrepentía de haberlo dicho, Hoki rápidamente respondió: “Oh, nunca”.

“Esa es una cosa de mi carrera… Nunca voy a… Nunca me oirás retractarme de lo que digo”.

The Daily Beast se ha puesto en contacto con la Casa Blanca y con los representantes de Michelle Obama para solicitar comentarios. Obama aún no ha comentado sobre el incidente.

La ex primera dama Michelle Obama fue insultada por el luchador de UFC. Brendan McDermid/REUTERS

Trump no ha hecho ningún comentario sobre los comentarios ofensivos de Hokit, aunque CNN informó que “pareció mostrar una media sonrisa” segundos después del repugnante comentario del luchador.

Después de la pelea, el director ejecutivo de UFC, Dana White, dijo: “Entiendo que los Obama son figuras públicas, pero estoy completamente en contra de decir cosas desagradables y falsas sobre las familias de las personas. Todos conocen mi posición sobre la libertad de expresión, pero odio ese tipo de tonterías”.

Hokit le dijo a Helwani que no había tenido noticias directas de White ni del director comercial de UFC, Hunter Campbell, después de su comentario sobre Obama.

Josh Hokit le entrega una medalla a Trump luego de su victoria en una pelea de peso pesado durante el evento UFC Freedom 250 en el jardín sur. Anadolu/Anadolu vía Getty Images

â€”Al final del dÃa, no me importa. No estoy tratando de enojar a los Dana White y Hunter Campbell. También me enviarían mensajes si realmente se sintieran de cierta manera, podrían comentar y cosas así, pero si realmente se sintieran de esa manera, me enviarían mensajes”.

El luchador también se dirigió al ex campeón convertido en locutor Daniel Cormier, quien criticó su comentario sobre Obama.

Daniel Cormier criticó a Hokit por sus comentarios ofensivos. Ed Mulholland/Zuffa LLC

“Podría haberse ido y podría haber conseguido más fans de los que tenía porque habrían podido ver a Josh Hokit”, dijo Cormier. “Pero en lugar de eso, va y dice eso sobre Michelle Obama… Odié eso absolutamente. Necesita hacerlo mejor”.

Hablando de aquellos ofendidos por sus comentarios, incluido Cormier, Hokit dijo: “Todas las demás personas, es como si no estuvieran allí cuando yo estaba deprimido, cuando estaba destrozado, por lo que no me importa lo que piensen los demás”. Estoy aquí para causar sensación y también estoy aquí para respaldar mis palabras, de modo que si alguien siente algo así, sabrá dónde encontrarme”.

Hokit, quien anteriormente jugó en la NFL, dijo que quedó impresionado por el hecho de que White no lo reprendió por sus comentarios.

“Por eso lo respeto tanto, por eso quería pelear en UFC, porque tienes jefes así”, dijo. “Si hubiera dicho eso en la NFL, ya no tengo trabajo”.

Y añadió: “Tenemos libertad de expresión y es lo que es. No me gusta lo que dicen los demás, pero tengo que afrontarlo, tengo que vivir con ello”.

El luchador de UFC Josh Hokit camina por el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca. JACQUELYN MARTIN/POOL/AFP vía Getty Images

La pelea en la Casa Blanca no fue la primera vez que Hokit hizo un comentario tan ofensivo sobre la ex primera dama.

Lanzó la misma diatriba contra Michelle Obama después de ganar una pelea en mayo del año pasado, en un discurso de victoria que también apuntó a Barack Obama, Kamala Harris y Joe Biden.

En un evento de UFC en enero, Hokit también hizo referencia a la legendaria jugadora de baloncesto y 10 veces All-Star de la WNBA, Brittney Griner, al final de su discurso de victoria.