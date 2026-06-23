Cristiano Ronaldo muerde a los críticos después de una semana oscura

Cristiano Ronaldo admitió que había sido una “semana oscura” después de responder a los críticos que afirmaban que “ya se había retirado del fútbol” con una brillante actuación para Portugal contra Uzbekistán en la Copa del Mundo esta tarde.

Ronaldo fue criticado después de una actuación en gran medida anónima en el empate 1-1 con la República Democrática del Congo la semana pasada, con algunos expertos incluso sugiriendo que debería ser excluido del partido de esta tarde.

El jefe Roberto Martínez se mantuvo fiel al exjugador del Manchester United y Real Madrid y su decisión dio sus frutos cuando Ronaldo anotó dos goles en una victoria por 5-0 que prácticamente garantiza su lugar en la ronda de 32.

El primer gol lo convirtió en el primer hombre en marcar en seis finales de la Copa del Mundo y su segundo significó que superó a Eusebio como el máximo goleador de Portugal en el torneo con 10 tantos.

Ronaldo le dijo a Sport TV: “Sé que quien trabaja duro, Dios lo ayuda. Fue una semana dura, oscura, comenzó como si me hubiera retirado del fútbol.

“Pero aguanté como siempre aguanto porque creo más en el trabajo que en el fútbol. Fue difícil, tengo que admitirlo, pero regresamos.

“Estoy muy feliz, pero lo más importante es el trabajo que hizo el equipo, la confianza que teníamos. Recibimos muchos golpes durante la semana, sabíamos que esto iba a pasar, pero el equipo trabajó bien, mejoramos mucho.”

Martínez alivia la presión con una gran victoria

Al igual que Ronaldo, Martínez también había estado bajo presión, pero su equipo respondió de manera excelente.

Nuno Mendes también marcó gol, con el portero de Uzbekistán, Abdouvakhid Nematov, acreditado con un gol en propia puerta antes de que Rafa Leao saliera desde el banquillo para añadir un quinto gol clínico al final.

Él dijo: “Esta fue la respuesta que tuvimos en el vestuario. Hay momentos en los que necesitas un partido como el primero para crecer en el torneo. Hoy vimos un equipo con la misma actitud y compromiso, pero con mayor madurez porque ya no era el partido de apertura. Estoy muy contento con el resultado.”