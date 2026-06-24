Cuti Romero se perderá el partido de Jordania por golpe y seguirá con Argentina

Es posible que hayas notado que Cuti Romero fue sustituido a mitad de la segunda mitad de la victoria de Argentina por 2-0 sobre Austria ayer en la Copa Mundial. Aparentemente recibió un golpe en la rodilla y fue sustituido como amonestación, y continúa experimentando algo de dolor.
La buena noticia es que si bien se espera que descanse un par de días y ya está confirmado fuera del último partido de la fase de grupos contra Jordania, según el periodista argentino Gastón Edul permanecerá con la selección. Albiceleste y probablemente estará bien para los dieciseisavos de final.
Argentina ya ha asegurado su pase a la siguiente ronda, por lo que es muy probable que den descanso a varios de sus titulares, ya que Jordan no es especialmente bueno y lo único que queda en juego es la clasificación. Si la siguiente ronda se celebrara mañana, se enfrentarían a Uruguay como subcampeón del Grupo H, pero podrían fácilmente enfrentarse a Cabo Verde si superan a Uruguay en el segundo lugar la próxima semana.
El futuro de Romero en el Tottenham Hotspur sigue siendo incierto. Hay fuertes vínculos que sugieren que es probable que deje el Tottenham este verano, pero también ha habido informes de que quiere quedarse en los Spurs y continuar con el nuevo proyecto en marcha bajo la dirección de Roberto De Zerbi. Entonces ¡quién sabe! Lo que sí sabemos es que probablemente no se determinará nada hasta después de la Copa del Mundo, y se espera que Argentina llegue hasta las rondas eliminatorias. El futuro de Cuti no estará determinado pronto.