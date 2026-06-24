Cuti Romero se perderá el partido de Jordania por golpe y seguirá con Argentina

Es posible que hayas notado que Cuti Romero fue sustituido a mitad de la segunda mitad de la victoria de Argentina por 2-0 sobre Austria ayer en la Copa Mundial. Aparentemente recibió un golpe en la rodilla y fue sustituido como amonestación, y continúa experimentando algo de dolor.

La buena noticia es que si bien se espera que descanse un par de días y ya está confirmado fuera del último partido de la fase de grupos contra Jordania, según el periodista argentino Gastón Edul permanecerá con la selección. Albiceleste y probablemente estará bien para los dieciseisavos de final.

Argentina ya ha asegurado su pase a la siguiente ronda, por lo que es muy probable que den descanso a varios de sus titulares, ya que Jordan no es especialmente bueno y lo único que queda en juego es la clasificación. Si la siguiente ronda se celebrara mañana, se enfrentarían a Uruguay como subcampeón del Grupo H, pero podrían fácilmente enfrentarse a Cabo Verde si superan a Uruguay en el segundo lugar la próxima semana.